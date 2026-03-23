"Tặng" Iran 14 tỉ USD tiền bán dầu, Mỹ vẫn không ngăn nổi đà tăng giá dầu?

Sau 3 tuần chiến sự với Iran, chính quyền Tổng thống Donald Trump đang dần cạn kiệt lựa chọn để kiềm chế giá dầu và khí đốt tăng vọt - theo nhận định của đài CNN.

Washington hiện ước tính riêng rằng giá dầu tăng mạnh do chiến sự gây ra có thể kéo dài trong nhiều tháng, đặc biệt khi giao tranh ở Trung Đông leo thang.

Mỹ đã sử dụng gần như toàn bộ công cụ chính sách quen thuộc để giảm cú sốc nguồn cung đang lan rộng toàn cầu.

Chính quyền Tổng thống Donald Trump đã đồng ý xả 172 triệu thùng dầu từ kho dự trữ chiến lược, nới lỏng một phần trừng phạt đối với dầu Nga và thúc đẩy tăng sản lượng trong nước.

Tàu của hải quân Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) di chuyển cạnh một tàu chở hàng tại eo biển Hormuz, nhìn từ Khor Fakkan - UAE vào ngày 11-3. Ảnh: AP

Tuy nhiên, các động thái này gần như không thể làm chậm đà tăng giá toàn cầu. Giá dầu Brent đã chạm 112 USD/ thùng - gần mức cao nhất trong 3,5 năm.

Để tăng nguồn cung dầu và cố gắng làm chậm lại đà tăng vọt của giá dầu thô, chính quyền Tổng thống Donald Trump tuyên bố sẽ nới lỏng trừng phạt đối với lượng dầu Iran đã được khai thác và đang vận chuyển trên biển.

Động thái trên được dự đoán có thể mang đến cho Iran 14 tỉ USD.

Đây là một hình ảnh khá "mâu thuẫn": Trong khi Mỹ tìm cách làm suy yếu Iran về quân sự, họ lại đồng thời cho phép nước này hưởng lợi tài chính. Điều này cho thấy áp lực kinh tế và chính trị lớn mà Iran gây ra bằng việc đóng eo biển Hormuz.

Đối với Tổng thống Donald Trump, tình thế càng nhạy cảm. Trước đây ông từng chỉ trích cựu Tổng thống Barack Obama vì thỏa thuận hạt nhân với Iran. Tuy nhiên, giờ ông lại gián tiếp khuyến khích Iran bán dầu nhiều hơn.

Dù vậy, trong nội bộ chính quyền Tổng thống Donald Trump, việc bổ sung khoảng 140 triệu thùng dầu vào thị trường đang khan hiếm được xem là điều đáng để đánh đổi.

Đại sứ Mỹ tại Liên Hiệp Quốc Mike Waltz nhấn mạnh động thái này chỉ là "tạm thời" nhằm phá vỡ chiến lược đẩy giá năng lượng của Iran.

Dù vậy, Iran vẫn sẽ thu được một phần lợi nhuận từ việc bán dầu trong bối cảnh giá đã tăng hơn 30% kể từ khi xung đột nổ ra vào cuối tháng 2.

Tác động của nguồn cung bổ sung này có thể chỉ ngắn hạn. 140 triệu thùng dầu tương đương khoảng 1,5 ngày tiêu thụ toàn cầu. "Nếu họ làm vậy, số dầu đó sẽ nhanh chóng được bán hết. Sau đó, câu hỏi lớn sẽ là có dỡ bỏ trừng phạt dầu Iran nói chung hay không" - nhà phân tích Gregory Brew nói với đài CNN.

Nhà Trắng cho biết họ đã xem xét mọi phương án để giảm tác động ngắn hạn và tin rằng khi mục tiêu quân sự đạt được, giá dầu sẽ giảm nhanh chóng.

Tuy nhiên, tình thế hiện tại cho thấy chính quyền đang bị mắc kẹt giữa mục tiêu chiến sự dài hạn và áp lực kinh tế trước mắt. Washington sắp phải đối mặt với một lựa chọn khó khăn: hoặc tìm cách mở lại eo biển Hormuz hoặc chấp nhận một loạt hệ quả kinh tế đau đớn.

