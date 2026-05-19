Nóng: Án mạng kinh hoàng ở Tây Ninh, 3 người trong gia đình tử vong, bước đầu xác định nghi phạm

Tối 19-5, lãnh đạo UBND xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người trong một gia đình tử vong. Hiện Công an tỉnh Tây Ninh đang khẩn trương phong tỏa hiện trường, điều tra và truy bắt nghi phạm.

Hiện trường vụ án mạng.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ 5 phút cùng ngày, tại một căn nhà ở xã Hậu Thạnh xảy ra vụ án mạng khiến 2 phụ nữ và 1 nam thanh niên tử vong. Các nạn nhân là người trong cùng gia đình, có quan hệ mẹ con, bà cháu.

Nghi phạm được xác định là nam thanh niên tên Bằng, ngụ địa phương. Bước đầu cơ quan chức năng xác định, người này có quan hệ tình cảm với một nữ nạn nhân nhưng bị gia đình phản đối.

Theo điều tra ban đầu, sau khi uống rượu, nghi phạm tìm đến nhà người tình. Trong lúc cự cãi, đối tượng dùng dao đâm nhiều nhát khiến cô gái cùng mẹ ruột tử vong tại chỗ.

Chưa dừng lại, nghi phạm tiếp tục tấn công con trai của người phụ nữ. Nạn nhân được đưa đi cấp cứu trong tình trạng nguy kịch nhưng không qua khỏi.

Sau khi gây án, nghi phạm rời khỏi hiện trường. Công an tỉnh Tây Ninh đang triển khai lực lượng truy bắt để phục vụ công tác điều tra.

Ngay trong tối cùng ngày, Giám đốc cùng lãnh đạo Công an tỉnh Tây Ninh đã trực tiếp có mặt tại hiện trường để chỉ đạo công tác khám nghiệm, điều tra và tổ chức vây bắt nghi phạm.