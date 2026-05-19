Thời sự

Án mạng kinh hoàng ở Tây Ninh, 3 người trong gia đình tử vong: Chân dung nghi phạm đang bị truy bắt

Nguyễn Tiến

(NLĐO)-Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng ở Tây Ninh khiến 3 người trong cùng gia đình tử vong, nghi phạm là hiện đã bỏ trốn

Đêm 19-5, lãnh đạo xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong.

Thảm án Tây Ninh: Nghi phạm Nguyễn Cao Bằng tấn công khiến 3 người trong gia đình tử vong - Ảnh 1.

Nghi phạm gây ra vụ án mạng ở Tây Ninh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ cùng ngày, tại một quán ăn ở ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh, người dân nghe tiếng la hét thất thanh nên chạy đến kiểm tra.

Tại hiện trường, bà H.T.Đ. (70 tuổi) và con gái là chị M.T.T.T. (41 tuổi, cùng ngụ xã Hậu Thạnh) đã tử vong. Riêng anh N.G.B. (22 tuổi, con chị T.) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi trên đường đến bệnh viện.

Thảm án Tây Ninh: Nghi phạm Nguyễn Cao Bằng tấn công khiến 3 người trong gia đình tử vong - Ảnh 2.

Hiện trường vụ án mạng

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Cao Bằng (45 tuổi). Theo cơ quan chức năng, Bằng đã dùng dao tấn công khiến 3 nạn nhân tử vong rồi rời khỏi hiện trường.

Bước đầu, nguyên nhân được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Thời điểm gây án, nghi phạm có biểu hiện say rượu.

Hiện lực lượng công an đang tổ chức truy bắt nghi phạm để phục vụ công tác điều tra.

Tin liên quan

Nóng: Án mạng kinh hoàng ở Tây Ninh, 3 người trong gia đình tử vong, bước đầu xác định nghi phạm

(NLĐO)- Vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng xảy ra ở xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh khiến 3 người trong một gia đình tử vong

Vụ thảm án ở Tây Ninh: Địa phương làm thủ tục báo tử cho nghi phạm

(NLĐO)- Nghi phạm sát hại vợ và con ở Tây Ninh đã tử vong tại bệnh viện sau nhiều ngày điều trị, địa phương làm thủ tục báo tử.

Nghi phạm vụ thảm án ở Tây Ninh đã tử vong do suy đa tạng

(NLĐO)- Nghi phạm gây ra vụ thảm án sát hại vợ và con nhỏ ở Tây Ninh đã tử vong sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện

