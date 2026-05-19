Án mạng kinh hoàng ở Tây Ninh, 3 người trong gia đình tử vong: Chân dung nghi phạm đang bị truy bắt

Đêm 19-5, lãnh đạo xã Hậu Thạnh, tỉnh Tây Ninh xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ án mạng đặc biệt nghiêm trọng khiến 3 người trong cùng một gia đình tử vong.

Nghi phạm gây ra vụ án mạng ở Tây Ninh.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 18 giờ cùng ngày, tại một quán ăn ở ấp Huỳnh Thơ, xã Hậu Thạnh, người dân nghe tiếng la hét thất thanh nên chạy đến kiểm tra.

Tại hiện trường, bà H.T.Đ. (70 tuổi) và con gái là chị M.T.T.T. (41 tuổi, cùng ngụ xã Hậu Thạnh) đã tử vong. Riêng anh N.G.B. (22 tuổi, con chị T.) bị thương nặng, được đưa đi cấp cứu nhưng không qua khỏi trên đường đến bệnh viện.

Hiện trường vụ án mạng

Nghi phạm được xác định là Nguyễn Cao Bằng (45 tuổi). Theo cơ quan chức năng, Bằng đã dùng dao tấn công khiến 3 nạn nhân tử vong rồi rời khỏi hiện trường.

Bước đầu, nguyên nhân được xác định xuất phát từ mâu thuẫn tình cảm. Thời điểm gây án, nghi phạm có biểu hiện say rượu.

Hiện lực lượng công an đang tổ chức truy bắt nghi phạm để phục vụ công tác điều tra.