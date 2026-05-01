Vụ khởi tố cựu CSGT: Xe 50 cc của nam sinh bị “độ” lên gấp 3 lần, luật sư nói về mức phạt

Sáng 30-4, một lãnh đạo Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa có kết quả giám định dung tích xe gắn máy do nam sinh lớp 12 điều khiển xảy ra tai nạn giao thông.

Theo đó, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được yêu cầu giám định số khung, số máy và dung tích xi lanh thực tế của xe gắn máy mang biển số 47AB-325.78, là phương tiện trong vụ tai nạn giao thông xảy ra hôm 15-4 tại Km 198+200, Quốc lộ 29 (xã Cư Pơng).

Phòng Kỹ thuật hình sự đã tiến hành giám định theo đúng quy trình và kết luận dung tích động cơ gắn trên xe tại thời điểm giám định là 155,7 cm³.

Trong khi đó, xe gắn máy sau khi xuất xưởng là mẫu xe có 1 động cơ 4 thì, dung tích 49,5 cm³ - còn gọi là xe 50cc.

Để tăng dung tích thực tế của động cơ, phương pháp thực hiện có thể là đôn dên (thanh truyền) bằng cách thay thế dên dài hơn để tăng hành trình, kết hợp xoáy nòng (dùng phương pháp tiện để mở rộng đường kính bên trong và lắp piston lớn hơn).