Thời sự

Vụ khởi tố cựu thiếu tá CSGT: Xe gắn máy của nam sinh đôn dung tích gấp hơn 3 lần

Cao Nguyên

(NLĐO) – Cơ quan chức năng xác định xe máy do nam sinh lớp 12 điều khiển trong vụ tai nạn giao thông ở Đắk Lắk đã bị thay đổi kết cấu, nâng dung tích động cơ.

Sáng 30-4, một lãnh đạo Phòng Tham mưu - Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết vừa có kết quả giám định dung tích xe gắn máy do nam sinh lớp 12 điều khiển xảy ra tai nạn giao thông.

Vụ khởi tố cựu thiếu tá CSGT: Xe gắn máy do nam sinh điều khiển được đôn dung tích gấp hơn 3 lần - Ảnh 1.

Hiện trường vụ tai nạn khiến nam sinh lớp 12 tử vong

Theo đó, Phòng Kỹ thuật hình sự - Công an tỉnh Đắk Lắk nhận được yêu cầu giám định số khung, số máy và dung tích xi lanh thực tế của xe gắn máy mang biển số 47AB-325.78, là phương tiện trong vụ tai nạn giao thông xảy ra hôm 15-4 tại Km 198+200, Quốc lộ 29 (xã Cư Pơng, tỉnh Đắk Lắk).

Phòng Kỹ thuật hình sự đã tiến hành giám định theo đúng quy trình và kết luận dung tích động cơ gắn trên xe tại thời điểm giám định là 155,7 cm³.

Trong khi đó, xe gắn máy sau khi xuất xưởng là mẫu xe có 1 động cơ 4 thì, dung tích 49,5 cm³ -  còn gọi là xe 50cc.

Để tăng dung tích thực tế của động cơ, phương pháp thực hiện có thể là đôn dên (thanh truyền) bằng cách thay thế dên dài hơn để tăng hành trình, kết hợp xoáy nòng (dùng phương pháp tiện để mở rộng đường kính bên trong và lắp piston lớn hơn).

Như Báo Người Lao Động đã phản ánh, nạn nhân vụ tai nạn giao thông là em V.Đ.Q (học sinh lớp 12). Q. điều khiển xe gắn máy 47AB-325.78 lưu thông trên Quốc lộ 29, theo hướng từ Quốc lộ 14 đi xã Ea Kiết, tỉnh Đắk Lắk.

Khi đến địa điểm trên, xe máy lao xuống mương thoát nước ở bên trái theo hướng ngược lại, em Q. tử vong tại bệnh viện.

Thông tin về kết quả xác minh vụ tai nạn giao thông này, Công an tỉnh Đắk Lắk xác định vào thời điểm trên, thiếu tá Nguyễn Quang Hoàng (cán bộ tổ tuần tra thuộc Trạm CSGT Krông Búk) đang làm nhiệm vụ trên Quốc lộ 29.

Lúc này, ông Hoàng phát hiện em V.Đ.Q. điều khiển xe gắn máy lưu thông trên đường, nghi có dấu hiệu vi phạm hành chính. Tuy nhiên, ông Hoàng không thực hiện quy trình ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra mà điều khiển mô tô đặc chủng đuổi theo phía sau.

Khi đến Km 198+200, Quốc lộ 29, đoạn qua buôn Cư Yuốt, xã Cư Pơng, Q. không làm chủ được tay lái, xe máy lao xuống mương thoát nước.

Sau khi xảy ra tai nạn, dù là cán bộ CSGT, ông Hoàng không đến kiểm tra, hỗ trợ người bị nạn mà quay xe rời khỏi hiện trường.

Ngày 23-4-2026, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Hoàng về tội “Không cứu giúp người đang ở trong tình trạng nguy hiểm đến tính mạng”.

Tin liên quan

Phó Giám đốc Công an Đắk Lắk nói lý do khởi tố cựu thiếu tá CSGT trong vụ nam sinh tử vong

(NLĐO) - Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Đắk Lắk đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với ông Nguyễn Quang Hoàng, cựu cán bộ Trạm CSGT Krông Búk.

Cục CSGT công bố thêm video vụ tai nạn giao thông khiến nam sinh ở Đắk Lắk tử vong

(NLĐO)- Cục CSGT cho biết trong vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến nam sinh ở Đắk Lắk tử vong có nghi vấn cải tạo để có tiếng nổ lớn.

tỉnh Đắk Lắk nam sinh tử vong khởi tố thiếu tá CSGT đôn dên
