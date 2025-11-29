VIDEO
Vụ lái xe bán tải tông CSGT rồi bỏ trốn: Tạm giữ tài xế Nguyễn Võ Hoài Nhớ

Hải Đường -

(NLĐO) - Công an Tây Ninh tiếp tục điều tra vụ tài xế lái ô tô bán tải chạy quá tốc độ và tông vào lực lượng CSGT.

Chiều 29-11, tin từ Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Tây Ninh cho biết vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Nguyễn Võ Hoài Nhớ (20 tuổi, ngụ Tây Ninh), đối tượng điều khiển ô tô bán tải chạy quá tốc độ và tông CSGT rồi bỏ trốn.

Tài xế Nguyễn Võ Hòai Nhớ tông CSGT rồi bỏ trốn: Điều tra Vụ việc tại Tây Ninh - Ảnh 1.

Tạm giữ hình sự đối tượng Nguyễn Võ Hoài Nhớ để xử lý về hành vi chống người thi hành công vụ

Theo kết quả điều tra ban đầu, khoảng 7 giờ ngày 23-11, Nhớ điện thoại rủ Châu Minh Chí (25 tuổi, ngụ TPHCM) đi chơi tại xã Bình Thành, tỉnh Tây Ninh.

Chí thuê xe bán tải rồi chạy xuống Tây Ninh đón Nhớ. Trên đường đi do mệt nên Chí giao xe cho Nhớ cầm lái để sang ngồi ghế phụ.

Lúc này, Nhớ mở nắp thùng xe lấy ra 2 biển số ô tô giả gắn vào rồi bắt đầu chạy từ Quốc lộ 1 rẽ vào đường Tỉnh 816 đi xã biên giới Bình Thành.

Đến khoảng 8 giờ 40 phút cùng ngày, phát hiện ô tô bán tải lưu thông quá tốc độ nên CSGT Tây Ninh đang làm nhiệm vụ trên đường đã ra tín hiệu dừng xe để kiểm tra.

Tuy nhiên, Nhớ không chấp hành mà điều khiển phương tiện bỏ chạy. Lực lượng làm nhiệm vụ sử dụng mô tô đặc chủng đuổi theo. Trên đoạn đường bỏ chạy, Nhớ liên tục lái xe ép CSGT.

Chạy một đoạn, Nhớ quay đầu xe thì một cán bộ CSGT liền nhanh chóng chạy đến dừng trước đầu ô tô và yêu cầu Nhớ cho xe dừng lại.

Tài xế Nguyễn Võ Hòai Nhớ tông CSGT rồi bỏ trốn: Điều tra Vụ việc tại Tây Ninh - Ảnh 2.

Tài xế Nguyễn Võ Hoài Nhớ điều xe bán tải tông vào lực lượng CSGT. Ảnh cắt ra từ clip

Tuy nhiên, Nhớ không chấp hành mà lái xe tông ngang đầu xe mô tô đặc chủng của CSGT ngã xuống đường rồi tiếp tục lái xe bỏ chạy với tốc độ nhanh.

Bị truy đuổi quyết liệt, Nhớ chạy vào một đoạn đường vắng rồi bỏ lại xe và rời đi. Toàn bộ hành vi lái xe bỏ chạy, ép và tông vào xe và người CSGT ngã xuống đường được camera an ninh lắp đặt trên tuyến đường ghi lại.

Vụ việc đang được lực lượng chức năng ở tỉnh Tây Ninh tiếp tục điều tra, làm rõ.

