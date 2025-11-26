Loạt trụ sở CSGT TPHCM đã thay đổi địa điểm, người dân lưu ý khi đến

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Bạn đọc

Loạt trụ sở CSGT TPHCM đã thay đổi địa điểm, người dân lưu ý khi đến

Anh Vũ

(NLĐO) - Loạt trụ sở Đội/Trạm CSGT thuộc Phòng CSGT Công an TPHCM vừa thay đổi trụ sở, người dân lưu ý để tránh đi nhầm.

Theo thông báo từ Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM, từ ngày 1-12, Trạm CSGT Đa Phước sẽ chuyển về trụ sở mới ở số 1366 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Mỹ. Việc chuyển trụ sở về địa chỉ mới để phục vụ người dân tốt hơn.

img

Trụ sở Đội Tuần tra dẫn đoàn.

Do đó, tổ chức, cá nhân liên hệ những vấn đề về công tác xử lý vi phạm hành chính hoặc những vấn đề khác liên quan đến lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông có thể đến trực tiếp trụ sở đơn vị tại địa chỉ nêu trên. Người dân cũng có thể liên hệ theo số điện thoại trực ban: 02838513978.

Sau ngày 1-7-2025, nhiều Đội/Trạm CSGT thuộc PC08 đã chuyển trụ sở về địa chỉ mới.

Một loạt thay đổi như trụ sở chính của PC08 sẽ chuyển từ số 341 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh về số 2 đường Hoàng Văn Thái, phường Tân Mỹ.

Đội CSGT Cát Lái dời từ số 63 đường số 5, phường Cát Lái về địa chỉ mới ở số 989 Đồng Văn Cống, phường Bình Trưng.

Đội CSGT Bình Triệu chuyển trụ sở từ Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình về địa chỉ mới số 99 Lê Hồng Phong (nối dài), phường Chánh Hiệp (thuộc tỉnh Bình Dương cũ).

Đội CSGT Nam Sài Gòn chuyển trụ sở từ số 1366 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ về địa chỉ mới số 189 đường Bạch Đằng, phường Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Đội CSGT Hàng Xanh cũng đi vào hoạt động ở trụ sở mới tại địa chỉ 18 Phan Đăng Lưu, phường Gia Định. Trước đây, Đội CSGT Hàng Xanh hoạt động ở địa chỉ 1/2 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình.

Đội Tuần tra dẫn đoàn chính thức hoạt động ở trụ sở mới tại địa chỉ 181 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận. Trước đó, Đội Tuần tra dẫn đoàn hoạt động ở số 16 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hoà.

Đội CSGT Bàn Cờ hoạt động ở trụ sở mới tại số 272 đường Bình Thới, phường Bình Thới.

Đội CSGT Tân Sơn Nhất ở trụ sở mới tại địa chỉ 340 đường Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất.

Tin liên quan

Danh sách 1.395 xe bị camera ghi hình ở TPHCM

Danh sách 1.395 xe bị camera ghi hình ở TPHCM

(NLĐO) - Phòng CSGT Công an TPHCM công bố danh sách 1.395 xe bị phạt nguội. Người dân có thể tra cứu.

Phân định vụ người đàn ông bị tông văng lên vỉa hè, còn bị lao vào đánh

(NLĐO) - 1 thanh niên chạy xe máy tông người đàn ông, sau đó 1 thanh niên khác cầm hung khí lao tới.

Xã, phường nào ở TPHCM làm sạch dữ liệu về xe cao nhất?

(NLĐO) - Công an TPHCM đang tổng rà soát làm sạch dữ liệu đăng ký phương tiện, giấy phép lái xe.

Bộ Ngoại giao Tân Sơn Nhất xử lý vi phạm vi phạm hành chính trụ sở chính trụ sở CSGT
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo