Loạt trụ sở CSGT TPHCM đã thay đổi địa điểm, người dân lưu ý khi đến

Theo thông báo từ Phòng CSGT (PC08) Công an TPHCM, từ ngày 1-12, Trạm CSGT Đa Phước sẽ chuyển về trụ sở mới ở số 1366 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Tân Mỹ. Việc chuyển trụ sở về địa chỉ mới để phục vụ người dân tốt hơn.

Trụ sở Đội Tuần tra dẫn đoàn.

Do đó, tổ chức, cá nhân liên hệ những vấn đề về công tác xử lý vi phạm hành chính hoặc những vấn đề khác liên quan đến lĩnh vực trật tự, an toàn giao thông có thể đến trực tiếp trụ sở đơn vị tại địa chỉ nêu trên. Người dân cũng có thể liên hệ theo số điện thoại trực ban: 02838513978.

Sau ngày 1-7-2025, nhiều Đội/Trạm CSGT thuộc PC08 đã chuyển trụ sở về địa chỉ mới.

Một loạt thay đổi như trụ sở chính của PC08 sẽ chuyển từ số 341 đường Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh về số 2 đường Hoàng Văn Thái, phường Tân Mỹ.

Đội CSGT Cát Lái dời từ số 63 đường số 5, phường Cát Lái về địa chỉ mới ở số 989 Đồng Văn Cống, phường Bình Trưng.

Đội CSGT Bình Triệu chuyển trụ sở từ Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình về địa chỉ mới số 99 Lê Hồng Phong (nối dài), phường Chánh Hiệp (thuộc tỉnh Bình Dương cũ).

Đội CSGT Nam Sài Gòn chuyển trụ sở từ số 1366 đường Huỳnh Tấn Phát, phường Phú Mỹ về địa chỉ mới số 189 đường Bạch Đằng, phường Bà Rịa (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cũ).

Đội CSGT Hàng Xanh cũng đi vào hoạt động ở trụ sở mới tại địa chỉ 18 Phan Đăng Lưu, phường Gia Định. Trước đây, Đội CSGT Hàng Xanh hoạt động ở địa chỉ 1/2 Quốc lộ 13, phường Hiệp Bình.

Đội Tuần tra dẫn đoàn chính thức hoạt động ở trụ sở mới tại địa chỉ 181 đường Hoàng Văn Thụ, phường Phú Nhuận. Trước đó, Đội Tuần tra dẫn đoàn hoạt động ở số 16 Phạm Ngọc Thạch, phường Xuân Hoà.

Đội CSGT Bàn Cờ hoạt động ở trụ sở mới tại số 272 đường Bình Thới, phường Bình Thới.

Đội CSGT Tân Sơn Nhất ở trụ sở mới tại địa chỉ 340 đường Hoàng Văn Thụ, phường Tân Sơn Nhất.