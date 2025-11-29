HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

CSGT TPHCM truy tìm chủ tài khoản Tiktok "Tuấn Duy"

Anh Vũ

(NLĐO) - Tài khoản Tiktok "Tuấn Duy" đăng tải clip "Xe chở đá lấy ra chạy thử" với hình ảnh một thiếu niên chạy xe máy che biển số

Ngày 29-11, Đội CSGT Rạch Chiếc - Phòng CSGT Công an TPHCM cho biết đang xác minh clip thiếu niên chạy xe máy che biển số trên đường Phú Châu, phường Tam Bình.

- Ảnh 1.

Xe máy nghi độ chế, che biển số chạy trên đường Phú Châu, phường Tam Bình.

Trước đó, mạng xã hội Tiktok "Tuấn Duy" chia sẻ clip cho thấy một thiếu niên mặc đồng phục học sinh, chạy xe máy trên đường Phú Châu. Đáng nói, xe máy này đã dùng khẩu trang che biển số. 

Theo tìm hiểu, đây là clip do chính chủ tài khoản đăng tải, nội dung "Xe chở đá lấy ra chạy thử". Đến 11 giờ ngày 29-11, trang Tiktok này đã bị khóa lại.

Luật sư Phùng Huyền, Phó Giám đốc Công ty Luật TNHH A+, cho biết theo Nghị định 168/2024, hành vi che, làm mờ hoặc thay đổi biển số xe và điều khiển xe này sẽ bị xử phạt 20-26 triệu đồng với chủ ô tô, trừ 6 điểm trên giấy phép lái xe; 4-6 triệu đồng với xe máy, trừ 6 điểm trên giấy phép lài xe.

Ngày 12-11, Cục CSGT - Bộ Công an khẳng định việc che biển số xe là hành vi cố ý vi phạm nhằm trốn tránh việc xử lý của cơ quan chức năng, gây mất trật tự an toàn xã hội. Một số đối tượng lợi dụng việc dán, che biển số xe để thực hiện hành vi phạm tội, tránh bị truy tìm.

Cục CSGT sẽ nghiên cứu, đề xuất tiếp tục tăng nặng mức xử lý đối với nhóm hành vi gồm: Điều khiển xe gắn biển số không đúng vị trí, không đúng quy cách; gắn biển số không rõ chữ, số hoặc sử dụng chất liệu khác sơn, dán lên; gắn biển số bị bẻ cong, che lấp, làm thay đổi chữ, số, màu sắc, hình dạng, kích thước...

Tin liên quan

Xử phạt người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường ở TPHCM

Xử phạt người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường ở TPHCM

(NLĐO) - Một trong 4 người giăng lưới đánh cầu lông giữa đường bị lập biên bản xử lý vi phạm hành chính, 3 người còn lại bị nhắc nhở

Xác minh thông tin về những dấu hiệu sai phạm tại Bệnh viện Phổi Quảng Ninh

(NLĐO)- Sở Y tế Quảng Ninh cam kết xử lý nghiêm mọi tập thể, cá nhân có sai phạm (nếu có) theo đúng quy định

Công an xác minh người đăng tải thông tin bị axit trôi trong lũ làm mờ mắt

(NLĐO) - Trước thông tin đăng tải người đàn ông bị mờ mắt do can axit trôi trong lũ của nhà máy mía đường, công an khẳng định thông tin này sai sự thật.

đồng phục học sinh xe chở đá mạng xã hội
    Thông báo