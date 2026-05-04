Vụ thảm án ở Tây Ninh: Thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân

Liên quan đến vụ thảm án ở Tây Ninh, tối 4-5, đoàn công tác của UBND xã Năm Căn, tỉnh Cà Mau đã đến thăm hỏi, động viên gia đình bà Ninh Thị Mười Sáu (56 tuổi; ngụ ấp Chống Mỹ, xã Năm Căn) sau khi nắm thông tin gia đình đưa con gái và cháu ngoại về lo hậu sự.

Đoàn công tác UBND xã Năm Căn đến thăm hỏi gia đình cha mẹ chị T.

Đại diện đoàn công tác, bà Huỳnh Thị Mỹ - Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Năm Căn - đã chia sẻ nỗi đau và mất mát to lớn của gia đình bà Sáu; đồng thời hỗ trợ một phần kinh phí để vợ chồng bà lo hậu sự cho con gái và cháu ngoại.

Ông Long cùng vợ là bà Sáu lặng buồn khi nhắc về con gái và cháu ngoại

Hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình cha mẹ của chị T.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, chị Đ.T.T. (SN 1994) và Nguyễn Tấn Phú (ngụ ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh) kết hôn cách đây 2 năm. Chị T. vừa sinh một bé trai 2 tháng tuổi.

Trưa 3-5, người dân ở ấp Kỳ Châu nghe tiếng la hét thất thanh phát ra từ nhà của Phú. Mọi người chạy đến thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng là Phú đang cầm dao tấn công những người thân trong gia đình.

Trong cơn cuồng sát, Phú đã dùng dao chém nhiều nhát khiến vợ là bà T. và con trai mới sinh được 2 tháng tử vong. Cha mẹ Phú vào can ngăn cũng bị đối tượng tấn công làm bị thương. Phú bị cơ quan chức năng khống chế và bắt giữ sau đó.

Khi hay hung tin, cha của chị T. là ông Đoàn Văn Long đã thuê xe lên tỉnh Tây Ninh đưa thi thể con gái và cháu ngoại về gia đình để lo hậu sự.

Hiện, nghi phạm Phú đang bị tạm giữ để phục vụ quá trình điều tra.



