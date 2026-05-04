Vụ thảm án ở Tây Ninh: Thi thể 2 nạn nhân được đưa về Cà Mau

Sáng 4-5, liên quan vụ thảm án ở Tây Ninh, phóng viên Báo Người Lao Động có mặt tại hiện trường ở ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công, tỉnh Tây Ninh.

Tuyến đường nhựa đi ngang đường dẫn vào nhà nghi phạm

Theo ghi nhận, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục phong tỏa hiện trường từ đầu tuyến đường dẫn vào nhà nghi phạm Nguyễn Tấn Phú. Ngôi nhà cấp 4 nơi xảy ra án mạng nằm biệt lập ở cuối con đường, cách đường nhựa khoảng 50 m.

Nghị phạm lúc bị khống chế

Theo người dân địa phương, nghi phạm Phú mới cưới vợ hơn 1 năm nay. Vợ Phú quê ở Cà Mau, vừa sinh con trai đầu lòng được 2 tháng tuổi.

"Phú vốn rất thương vợ con, hằng ngày đều đi chợ mua thức ăn bồi bổ cho vợ sau sinh" - chị N.T.G.H. (người dân địa phương) chia sẻ.

Tuy nhiên, chị H. cho biết vào sáng 3-5, Phú có biểu hiện lạ. Phú gọi điện cho một người bạn nhờ đến nhà bắt giúp con rắn hổ.

Khi người bạn đến, Phú chỉ vào tàu lá dừa nằm ngang đường đan rồi quả quyết đó là con rắn, bảo bạn đập chết. Thấy Phú có biểu hiện không tỉnh táo, người bạn này bỏ về, đến trưa thì hay tin dữ.

Trao đổi với phóng viên, Trưởng ấp Kỳ Châu cho biết cha mẹ của Phú là ông N.T.K. và bà N.T.C. đều đã lớn tuổi, bệnh tật nên ở nhà làm vườn.

Phú làm nghề thợ bạc, xưa nay hiền lành, không rượu chè, cờ bạc. Gia đình ông K. cũng vừa bán miếng đất được vài tỉ đồng.

Lực lượng chức năng khống chế người đàn ông gây ra thảm án ở Tây Ninh

"Khoảng 4 giờ sáng nay (4-5), gia đình mẹ vợ của Phú đã lên nhận thi thể con, cháu về quê Cà Mau để lo hậu sự. Riêng ông K. và bà C. sau khi được cấp cứu đã xuất viện về nhà để hỗ trợ lực lượng chức năng điều tra" - Trưởng ấp Kỳ Châu thông tin.