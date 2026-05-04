Trở lại hiện trường vụ thảm án gây chấn động ở Cần Thơ gần 20 năm trước

Vụ thảm án ở Tây Ninh hiện đang được lực lượng chức năng của tỉnh này khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân dẫn đến việc đối tượng Nguyễn Tấn Phú (ngụ ấp Kỳ Châu, xã Vĩnh Công) ra tay tàn ác với vợ và con nhỏ 2 tháng tuổi của mình.

Từ vụ án mạng này, dư luận nhớ đến vụ thảm án xảy ra gần 20 năm trước ở khu vực An Phú, phường Hưng Phú, TP Cần Thơ.

Theo đó, vào sáng 5-9-2006, không thấy Ngô Hoàng C. (học lớp 5) và cô giáo Phan Ngọc H. đến trường dự khai giảng, một nhóm học sinh chạy đến nhà tìm thì phát hiện thi thể cô H. và 2 con (gồm C. và Ngô Thanh H., học lớp 12) nằm trên vũng máu. Trong đó, thi thể cháu C. không còn nguyên vẹn. Không thấy ông Ngô Văn Hai (SN 1954, chồng cô H.), lực lượng công an bủa đi tìm.

Ngôi nhà của vợ chồng ông Hai giờ bỏ hoang, được rào quanh phía ngoài

Chiều tối cùng ngày, ông Hai bị bắt giữ khi đang lẩn trốn tại một khu vườn cách nhà hàng chục cây số. Làm việc với các ngành chức năng, ông Hai khai nhận do cô H. là người nắm giữ tiền trong gia đình nên 2 vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn.

Khoảng 3 giờ sáng hôm đó, cô H. thức dậy nấu cơm, chuẩn bị đến trường dự khai giảng năm học mới. Lúc này, ông Hai hỏi chuyện tiền bạc nên cả hai xảy ra cự cãi. Trong lúc tức giận, ông Hai cầm dao phay chém hàng chục nhát vào người vợ khiến nạn nhân tử vong.

Cháu H. nghe tiếng động, giật mình thức giấc, định bỏ chạy ra ngoài nhưng bị cha vung dao chém. Cháu C. chui xuống gầm giường trốn cũng không thể thoát.

Gây án xong, ông Hai ném dao xuống mương, cúp cầu dao điện, khóa cửa nhà đi uống cà phê. Sau đó, ông Hai đi mua thuốc trừ sâu định tự tử nhưng do mùi hôi nồng nặc nên không uống được. Nhảy xuống sông để chết nhưng ông lại ngoi lên vì ngạt.

Ngày ra tòa, khi HĐXX hỏi vì sao sát hại luôn cả các con, ông Hai thản nhiên trả lời: "Bị cáo rất thương 2 con nên không cam tâm để chúng sống côi cút".

Theo gia đình, ông Hai sống khép kín, thỉnh thoảng có biểu hiện trầm cảm. Sau khi được giám định tâm thần với kết luận đủ năng lực nhận thức hành vi, tòa án đã tuyên tử hình đối với ông.

Mẹ ruột của ông Hai là cụ Trần Thị P., năm nay đã 89 tuổi. Cụ P. có 3 người con, trong đó con gái út bị tâm thần; còn người con gái thứ 3 là bà Ngô Thị T. có chồng nhưng chồng cũng bị tâm thần và không có con. Hiện, cụ P. và bà T. sống nương tựa vào nhau, cách ngôi nhà ông Hai vài chục mét.

Theo một cán bộ của khu vực An Phú, cụ P. là vợ liệt sĩ, hiện sống với người con gái bị tâm thần. Gia đình cụ hiện rất khó khăn.

3 ngôi mộ của 3 mẹ con cô giáo H.

Ngày 4-5, chúng tôi trở lại hiện trường vụ thảm án do ông Hai gây ra và nhận ra 3 ngôi mộ của 3 mẹ con cô H. vẫn ở phía trước ngôi nhà bị bỏ hoang, phía ngoài được rào lại bằng rưới B40.

Một người dân gần đó cho biết kể từ ngày xảy ra vụ thảm án, không ai dám đặt chân vào ngôi nhà của vợ chồng ông Hai nên nơi đây trông rất lạnh lẽo.

Mẹ con cụ P. giờ sống trong căn nhà tạm, cuộc sống rất khó khăn

Thỉnh thoảng, bà T. mang trái cây, nhang đèn qua thắp trên mộ của chị dâu và 2 cháu chôn trước nhà. Còn thi thể ông Hai chôn cất tại pháp trường.

"Mỗi khi nghe ở đâu xảy ra vụ thảm án tương tự, bà con ở đây liền nhớ đến vụ án kinh hoàng do thằng Hai gây ra với vợ và 2 con của nó. Gần 20 năm rồi nhưng ở đây ai cũng còn khiếp sợ mỗi khi nhắc đến" – một người dân ở cùng xóm với cụ P. cho biết.



