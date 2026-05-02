Truy vết mạng xã hội
Xác minh clip cụ bà bán vé số nghi bị bỏ thuốc mê lấy hết tiền

Vân Du -

(NLĐO) – Ngành chức năng vào cuộc xác minh đoạn clip lan truyền trên mạng xã hội về việc cụ bà bán vé số kể lại quá trình bị kẻ xấu lấy hết tiền.

Mấy ngày qua, tài khoản Facebook có tên T.L. đã đăng tải đoạn clip dài hơn 2 phút kèm nội dung: "Chồng bị tai biến, con thì bị bệnh tâm thần. Bà mới bị lừa hết 2,4 triệu đồng, ai có đi ngang đường Hòa Bình ủng hộ bà vài tờ vé số. Mấy nay Bạc Liêu, nhiều người bán vé số bị lừa đảo với hình thức hứa cho gạo…".

Xác minh đoạn clip cụ bà bán vé số bị kẻ xấu lấy hết tiền - Ảnh 1.

Tài khoản Facebook T.L. đăng tải thông tin và đoạn clip về việc cụ bà bán vé số bị kẻ xấu lừa lấy 2,4 triệu đồng

Theo nội dung đoạn clip, một cụ bà ngồi ven đường, kể lại việc bị kẻ xấu lấy 2,4 triệu đồng. "Sau khi nói con trai sẽ mang gạo đến cho vì thấy hoàn cảnh của tôi tội nghiệp, người này đến sát tai tôi và nói con cho bà 25 kg gạo. Rồi tự nhiên tôi móc hết tiền đưa cho bà ấy" – cụ bà bán vé số nói trong đoạn clip.

Đoạn clip trên đã thu hút hơn 100.000 lượt xem cùng nhiều bình luận thể hiện sự thương xót dành cho cụ bà bán vé số nghi bị bỏ thuốc mê rồi lừa đảo. Người dùng Facebook có tên "Gấu Nâu" chia sẻ: "Bà cụ tội nghiệp lắm, mọi người ủng hộ bà với. Hôm bữa, bà cũng kể mình nghe y vậy". Một tài khoản khác để lại bình luận: "Bà bị gạt suốt thôi chị ơi, tội lắm".

Tài khoản Facebook có tên "Nguyễn Nhan" bức xúc: "Ăn ở ác quá, bà già cũng không tha" hay "Người nào lấy tiền của bà thì nên trả lại đi, làm vậy ác lắm. Quả báo sẽ đến nhanh lắm".

Ngày 2-5, trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo của UBND phường Bạc Liêu, tỉnh Cà Mau cho biết sẽ chỉ đạo Phòng Văn hóa kiểm tra và xác minh thông tin vụ cụ bà bán vé số bị kẻ xấu lấy 2,4 triệu đồng mà mạng xã hội đang lan truyền.

