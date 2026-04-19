Chủ doanh nghiệp thoát bẫy lừa đảo nhờ sự tinh ý của thượng úy công an

Ngày 19-4, Công an tỉnh Cà Mau cho biết Phòng Kỹ thuật hình sự đã kịp thời xác minh, làm rõ vụ việc giúp một chủ doanh nghiệp tránh bị lừa đảo 300 triệu đồng.

Cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp với các đơn vị tuyên truyền chống các thủ đoạn lừa đảo cho một doanh nghiệp kinh doanh mua bán vàng trên địa bàn

Theo thông tin ban đầu, trước đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì thượng úy Tạ Như Thanh Tú, cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Cà Mau, phát hiện một chủ doanh nghiệp có biểu hiện lo lắng khi thực hiện giao dịch chuyển tiền tại một chi nhánh ngân hàng.

Qua nắm bắt tình hình, lực lượng chức năng xác định ông N.V.T. (SN 1969; ngụ xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau) đang chuẩn bị chuyển tiền để mua thiết bị y tế theo lời giới thiệu của người quen. Tuy nhiên, trong quá trình trao đổi cho thấy nhiều dấu hiệu bất thường như thông tin không rõ ràng, đối tượng liên tục thúc ép chuyển tiền, cung cấp hình ảnh giao dịch và giấy tờ có dấu hiệu giả mạo.

Sau khi báo cáo vụ việc, lãnh đạo Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Cà Mau đã nhanh chóng chỉ đạo thượng úy Tú xác minh và xác định đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả danh cơ quan, tổ chức để tạo dựng giao dịch mua bán.

Với sự phân tích và giải thích tận tình của thượng úy Tú, ông T. đã dừng việc chuyển tiền nên không bị thiệt hại 300 triệu đồng.

Ông T. sau đó đã có thư cảm ơn gửi đến lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau và thượng uý Tú.