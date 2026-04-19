Chủ doanh nghiệp thoát bẫy lừa đảo nhờ sự tinh ý của thượng úy công an

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Chủ doanh nghiệp thoát bẫy lừa đảo nhờ sự tinh ý của thượng úy công an

Vân Du

(NLĐO) – Ông N.V.T., chủ một doanh nghiệp ở Cà Mau, may mắn không bị lừa đảo hàng trăm triệu đồng nhờ sự tinh ý của thượng úy công an.

Ngày 19-4, Công an tỉnh Cà Mau cho biết Phòng Kỹ thuật hình sự đã kịp thời xác minh, làm rõ vụ việc giúp một chủ doanh nghiệp tránh bị lừa đảo 300 triệu đồng.

Chủ doanh nghiệp thoát bẫy lừa đảo nhờ sự tinh ý của thượng úy công an ở Cà Mau - Ảnh 1.

Cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự phối hợp với các đơn vị tuyên truyền chống các thủ đoạn lừa đảo cho một doanh nghiệp kinh doanh mua bán vàng trên địa bàn

Theo thông tin ban đầu, trước đó, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ thì thượng úy Tạ Như Thanh Tú, cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Cà Mau, phát hiện một chủ doanh nghiệp có biểu hiện lo lắng khi thực hiện giao dịch chuyển tiền tại một chi nhánh ngân hàng.

Qua nắm bắt tình hình, lực lượng chức năng xác định ông N.V.T. (SN 1969; ngụ xã Vĩnh Lợi, tỉnh Cà Mau) đang chuẩn bị chuyển tiền để mua thiết bị y tế theo lời giới thiệu của người quen. Tuy nhiên, trong quá trình trao đổi cho thấy nhiều dấu hiệu bất thường như thông tin không rõ ràng, đối tượng liên tục thúc ép chuyển tiền, cung cấp hình ảnh giao dịch và giấy tờ có dấu hiệu giả mạo.

Sau khi báo cáo vụ việc, lãnh đạo Phòng Kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Cà Mau đã nhanh chóng chỉ đạo thượng úy Tú xác minh và xác định đây là thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản bằng hình thức giả danh cơ quan, tổ chức để tạo dựng giao dịch mua bán.

Với sự phân tích và giải thích tận tình của thượng úy Tú, ông T. đã dừng việc chuyển tiền nên không bị thiệt hại 300 triệu đồng.

Ông T. sau đó đã có thư cảm ơn gửi đến lãnh đạo Công an tỉnh Cà Mau và thượng uý Tú.

Tin liên quan

(NLĐO) - Công an tỉnh Tây Ninh ban hành quyết định truy tìm 1 đối tượng liên quan vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra năm 2025 để phục vụ điều tra

Cụ bà mang 19 chỉ vàng đi bán để chuyển tiền cho kẻ lừa đảo

(NLĐO) - Cơ quan công an đã ngăn chặn kịp thời cụ bà 70 tuổi mang 19 chỉ vàng bán thành tiền để chuyển cho bọn lừa đảo.

VFS Global khuyến nghị nộp hồ sơ thị thực sớm, cảnh giác lừa đảo trước mùa du lịch cao điểm

(NLĐO)- VFS Global khuyến nghị người dân Việt Nam nộp hồ sơ xin thị thực sớm và chỉ đặt lịch hẹn qua các kênh chính thức để tránh rủi ro lừa đảo.

Cà Mau chủ doanh nghiệp thư cảm ơn giám đốc công an tỉnh
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo