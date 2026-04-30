Kết quả xổ số

Xổ số Cần Thơ tung thêm 4 triệu vé số cào, tăng lượng vé trúng thưởng

Thu Tâm

(NLĐO) - Vé số cào đợt 1 năm 2026 của Công ty TNHH Nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Cần Thơ gồm 4 giải độc đắc, mỗi giải 1 tỉ đồng.

Ngày 30-4, Công ty TNHH Nhà nước một thành viên xổ số kiến thiết Cần Thơ (gọi tắt là Xổ số Cần Thơ) chính thức phát hành thêm 4 triệu vé số cào đợt 1 năm 2026, thời gian lưu hành trong vòng 90 ngày.

Vé số cào của Xổ số Cần Thơ gồm 4 giải độc đắc. Số lượng phát hành là 4 triệu vé

Với mệnh giá 10.000 đồng/vé, tổng giải thưởng của vé số cào Cần Thơ phát hành đợt này lên tới 40 tỉ đồng.

Trong đó, lượng vé trúng thưởng là 610.140 vé, tăng hơn 25% (tương đương tăng 123.880 vé) so với 3 đợt phát hành trong năm 2025.

Cơ cấu giải thưởng gồm 4 giải độc đắc (mỗi giải 1 tỉ đồng), 36 giải an ủi (mỗi giải 50 triệu đồng), 180 giải khuyến khích (6 triệu đồng/giải) và các giải thưởng khác.

Trước đó, ngày 2-9-2025, Xổ số Cần Thơ đã khai trương sản phẩm vé số cào biết kết quả ngay. Số lượng phát hành vé cào đợt 1 là 4 triệu vé, mệnh giá 10.000 đồng/vé, thời gian lưu hành từ ngày 2-9 đến 1-12.

Cơ cấu giải thưởng gồm 4 giải độc đắc (6 số) là 1 tỉ đồng/vé, 40 giải nhất (5 số), 40 giải nhì (5 số)... Tổng giá trị giải thưởng 22 tỉ đồng, tương ứng với tỷ lệ trả thưởng 55% tổng giá trị vé phát hành.

Đối với đợt 2, Xổ số Cần Thơ phát hành 4 triệu vé vào ngày 8-10-2025, mệnh giá 10.000 đồng/vé, thời hạn lưu hành 90 ngày. 

Cơ cấu giải thưởng gồm 4 giải độc đắc (6 số) là 1 tỉ đồng/vé, 40 giải nhất (5 số), 40 giải nhì (5 số)... Tổng giá trị giải thưởng 22 tỉ đồng, tương ứng với tỷ lệ trả thưởng 55% tổng giá trị vé phát hành.

Đối với đợt 3, Xổ số Cần Thơ phát hành 4 triệu vé vào ngày 4-12-2025, thời gian lưu hành cũng trong vòng 90 ngày. Cơ cấu giải thưởng giống như vé số cào đợt 1 và 2.

Tin liên quan

Thông tin về 4 giải đặc biệt của vé số cào Cần Thơ

(NLĐO) - Vé số cào đợt 1 của Cần Thơ đã tìm ra 4 chủ nhân may mắn trúng giải đặc biệt tại TPHCM, Đồng Tháp và TP Cần Thơ

Cần Thơ phát hành 4 triệu vé số cào đợt 3, có 4 giải đặc biệt

(NLĐO) – Vé số cào đợt 3 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết Cần Thơ gồm 4 giải đặc biệt, mỗi giải 1 tỉ đồng

Cần Thơ: Vé số cào vừa phát hành đã có người trúng giải đặc biệt 1 tỉ đồng

(NLĐO) - Sau 10 ngày phát hành, vé số cào ở Cần Thơ đã có khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt 1 tỉ đồng.

