Xét xử cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến: Bất nhất đường đi của tiền "bôi trơn"

Ngày 20-5, TAND TP Hà Nội xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 đồng phạm trong vụ án xảy ra tại Bộ Y tế và các đơn vị liên quan.

"Kỳ vọng sản phẩm để đời"

Theo ghi nhận, từ sáng sớm, công tác bảo đảm an ninh phiên tòa được thắt chặt, người tham gia phải xuất trình giấy tờ, qua cửa an ninh để vào phòng xét xử. Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến được tại ngoại và khoảng 8 giờ 20 phút đến tòa.

Dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2 .Ảnh: DIỆU HIỀN

Hồ sơ vụ án thể hiện quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến có sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc cũng như phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 2 dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2.

Những quyết định phê duyệt này bị xác định sai phạm dẫn đến 2 dự án đình trệ, gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước gần 804 tỉ đồng.

Bị truy tố tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí", tại tòa, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến khai với vai trò là người đứng đầu ngành y tế, bị cáo chưa làm tốt vai trò chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện những vi phạm trong quá trình triển khai dự án.

Các quyết định phê duyệt được thực hiện trên cơ sở tờ trình và kết quả thẩm định của cơ quan chuyên môn, tuy nhiên sau này cơ quan tố tụng xác định sai phạm. "Tôi thấy trách nhiệm rất lớn và rất day dứt, kể cả khi đã nghỉ hưu, vì công trình kéo dài khiến người dân không được sử dụng" - bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến nói.

Các bị cáo tại phiên tòa Ảnh: NGUYỄN HƯỞNG

Khai về việc giới thiệu Công ty VK Việt Nam tham gia tư vấn dự án, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết thời điểm triển khai, Chính phủ đặt mục tiêu xây dựng bệnh viện hiện đại ngang tầm các nước tiên tiến như Nhật Bản, Singapore, đồng thời yêu cầu hoàn thành trong vòng 3 năm. Dự án có quy mô đầu tư lớn nhất ngành y tế thời điểm đó nên lãnh đạo bộ và ban quản lý đều kỳ vọng tạo ra "sản phẩm để đời".

Hơn 10 tỉ đồng, 100.000 USD vẫn bí ẩn

Theo hồ sơ vụ án, sau khi dự lễ khánh thành Bệnh viện Vinmec, thấy mô hình bệnh viện này hiện đại nên bà Nguyễn Thị Kim Tiến trao đổi với Nguyễn Chiến Thắng (cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm - bị truy tố 2 tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Nhận hối lộ") tìm hiểu đơn vị thiết kế của Bỉ.

Tiếp đó, Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm tiếp tục tìm hiểu thêm các đơn vị của Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản nhưng cuối cùng lựa chọn Công ty VK Việt Nam.

Cáo trạng xác định bị cáo Nguyễn Chiến Thắng đã yêu cầu các nhà thầu chi cho mình theo tỉ lệ 5% số tiền được tạm ứng, thanh toán rồi nhận hơn 88 tỉ đồng từ các nhà thầu. Tại cơ quan điều tra, ông Nguyễn Chiến Thắng khai đã đưa cho cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến tổng cộng 12,9 tỉ đồng và 100.000 USD từ hơn 88 tỉ đồng trên.

Đứng tại bục khai báo, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng ban đầu phủ nhận việc ép buộc các nhà thầu chi 5%. Chủ tọa liền truy vấn: "Tại sao lại là 5%? Không ai vừa phải làm vừa phải đưa tiền cho bị cáo nếu bị cáo không đòi hỏi". Bị cáo đáp số tiền tương ứng 5% nhận từ các nhà thầu được dùng để "bôi trơn cho dự án, rất nhiều việc chứ không phải nhận cho cá nhân bị cáo".

Liên quan cáo buộc nhận tiền, trước tòa, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận năm 2016, ông Nguyễn Chiến Thắng cùng một người khác đến phòng làm việc báo cáo công việc rồi để lại quà. Sau đó, bị cáo về nhà, hôm sau mở ra mới biết bên trong có tiền.

Bị cáo khẳng định lần đầu với số tiền 2 tỉ đồng và lần sau là 500 triệu đồng, tổng số tiền nhận khoảng 2,5 tỉ đồng (không như số tiền ông Thắng khai).

Hôm nay, 21-5, phiên tòa tiếp tục.

Thừa nhận sai lầm Bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn - cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án chuyên ngành xây dựng công trình y tế, kiêm phụ trách quản lý điều hành Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm - bị truy tố 2 tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Nhận hối lộ". Với bị cáo này, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến khai năm 2018, ông Tuấn đến nhà riêng báo cáo công việc và để lại "một gói quà" là số tiền 5 tỉ đồng. "Tôi không gợi ý, không thỏa thuận và cũng không biết nguồn gốc số tiền" - bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến nói. Về nhận thức của mình, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế nói bản thân không có chuyên môn sâu về xây dựng, việc ký các văn bản chủ yếu dựa trên tin tưởng cấp dưới và các cơ quan tham mưu đã thực hiện đúng quy trình, đúng thẩm quyền. "Tôi và anh em lúc đó đều có động cơ trong sáng, mong muốn để lại công trình tốt cho ngành y tế. Tuy nhiên, trách nhiệm người đứng đầu thì tôi xin nhận" - bị cáo Tiến trình bày.



