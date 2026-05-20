Pháp luật

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến: Tôi và anh em lúc đó đều có động cơ trong sáng

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Khai tại phiên toà, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng rất day dứt, vì công trình kéo dài khiến người dân không được sử dụng.

Chiều nay 20-5, phiên tòa xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ án thất thoát, lãng phí gần 804 tỉ đồng tại các dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 (Hà Nam cũ) tiếp tục với phần thẩm vấn.

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận trách nhiệm trong vụ án thất thoát - Ảnh 1.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến trước bục khai báo

Theo cáo buộc, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ được giao, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến đã có sai phạm trong việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu nước ngoài lập dự án, lập phương án thiết kế kiến trúc cũng như phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu của 2 dự án. Các quyết định phê duyệt của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế là cơ sở để Ban Quản lý dự án Y tế trọng điểm triển khai thực hiện nhiều nội dung sau đó được xác định có sai phạm, dẫn đến 2 dự án bị đình trệ, kéo dài, không đạt mục tiêu đề ra Hậu quả vụ án được xác định gây thất thoát, lãng phí tài sản nhà nước gần 804 tỉ đồng.

Trả lời thẩm vấn tại tòa hôm nay 20-5, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận toàn bộ nội dung cáo trạng mà Viện Kiểm sát truy tố đối với mình về tội "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" là "đúng".

Trước bục khai báo bị cáo Tiến khai với vai trò là người đứng đầu ngành y tế thời điểm đó, cựu Bộ trưởng phải chịu trách nhiệm chung trong công tác quản lý, điều hành, kiểm tra, giám sát dự án xây dựng cơ sở 2 Bệnh viện Bạch Mai và Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến cho rằng sai phạm lớn nhất là chưa làm tốt vai trò chỉ đạo, kiểm tra, giám sát để kịp thời phát hiện các vi phạm trong quá trình triển khai dự án. Bên cạnh đó, bị cáo đã ký phê duyệt tất cả các tờ trình, quyết định như chủ trương thuê tư vấn nước ngoài, kế hoạch lựa chọn nhà thầu, thiết kế kiến trúc, lựa chọn nhà thầu tư vấn…

Theo lời khai của cựu Bộ trưởng Bộ Y tế, các quyết định phê duyệt được thực hiện trên cơ sở tờ trình và kết quả thẩm định của các cơ quan chuyên môn. Tuy nhiên, sau này cơ quan tố tụng xác định nhiều kế hoạch lựa chọn nhà thầu chưa đủ điều kiện, dẫn đến dự án kéo dài, gây thất thoát, lãng phí.

"Tôi thấy trách nhiệm rất lớn và rất day dứt, kể cả khi đã nghỉ hưu, vì công trình kéo dài khiến người dân không được sử dụng"- bị cáo Tiến khai báo.

Khai về việc giới thiệu Công ty VK Việt Nam tham gia tư vấn dự án, cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến cho biết thời điểm triển khai, Chính phủ đặt mục tiêu xây dựng bệnh viện hiện đại ngang tầm các nước tiên tiến như Nhật Bản, Singapore, đồng thời yêu cầu hoàn thành trong vòng 3 năm.

Theo lời khai của bị cáo Tiến, đây là dự án có quy mô đầu tư lớn nhất ngành y tế thời điểm đó nên lãnh đạo bộ và ban quản lý đều kỳ vọng tạo ra "sản phẩm để đời".

Cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận trách nhiệm trong vụ án thất thoát - Ảnh 2.

Các bị cáo tại phiên tòa sơ thẩm

Sau khi dự lễ khánh thành Bệnh viện Vinmec, thấy mô hình bệnh viện hiện đại nên bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến đã trao đổi với Nguyễn Chiến Thắng, cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm (Bộ Y tế) tìm hiểu đơn vị thiết kế của Bỉ. Sau đó, ban quản lý tiếp tục tìm hiểu thêm các đơn vị của Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản nhưng cuối cùng lựa chọn Công ty VK Việt Nam.

Về cáo buộc nhận tiền từ cấp dưới, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến thừa nhận năm 2016, Nguyễn Chiến Thắng cùng một người khác đến phòng làm việc báo cáo công việc rồi để lại quà. Sau đó, bị cáo về nhà hôm sau mở ra mới biết bên trong có tiền. "Lần đầu với số tiền 2 tỉ đồng và lần sau là 500 triệu đồng. Tổng số tiền nhận khoảng 2,5 tỉ đồng"- bị cáo khai.

Đối với Nguyễn Hữu Tuấn (Phó giám đốc, sau là Giám đốc Ban Y tế trọng điểm), bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến khai năm 2018, Tuấn đến nhà riêng báo cáo công việc và để lại "một gói quà". Sau này qua lời khai tại cơ quan điều tra, cựu Bộ trưởng xác định số tiền nhận là 5 tỉ đồng.

Nói về nhận thức khi nhận số tiền nêu trên, bị cáo nói: "Hoàn toàn sai. Nhưng tôi không gợi ý, không thỏa thuận và cũng không biết nguồn gốc số tiền".

Về nhận thức của mình, cựu Bộ trưởng Bộ Y tế cho rằng bản thân không có chuyên môn sâu về xây dựng, việc ký các văn bản chủ yếu dựa trên tin tưởng cấp dưới và các cơ quan tham mưu đã thực hiện đúng quy trình, đúng thẩm quyền.

"Tôi và anh em lúc đó đều có động cơ trong sáng, mong muốn để lại công trình tốt cho ngành y tế. Tuy nhiên, trách nhiệm người đứng đầu thì tôi xin nhận"- bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến trình bày rành mạch.

