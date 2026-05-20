Cấp dưới của cựu Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến khai nhận hối lộ để "bôi trơn" rất nhiều việc

Ngày 20-5, phiên toà xét xử cựu Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến và 9 bị cáo trong vụ án thất thoát, lãng phí 803 tỉ đồng tại các dự án Bệnh viện Bạch Mai cơ sở 2, Bệnh viện Việt Đức cơ sở 2 tiếp tục với phần thẩm vấn.

Bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến tại phiên toà

Là người trả lời tòa đầu tiên, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng (SN 1957), cựu Giám đốc Ban Quản lý dự án y tế trọng điểm (Bộ Y tế), cho biết ban này được giao đại diện Bộ Y tế làm chủ đầu tư hai dự án. Trước khi triển khai bất cứ việc gì đều phải báo cáo Bộ Y tế, cụ thể là Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến; sau khi thực hiện xong cũng phải báo cáo bằng văn bản. "Bộ trưởng phải đồng ý thì mới được làm"- bị cáo khai.



Trong vụ án này, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng bị truy tố về 2 tội danh gồm "Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí" và "Nhận hối lộ".

Theo cáo buộc, bị cáo Thắng có hành vi chỉ đạo và đưa ra chủ trương "vừa thi công vừa thiết kế" không đúng quy định dẫn tới nhiều sai phạm trong tham mưu, đề xuất, ký hợp đồng thuê tư vấn nước ngoài lập dự án đầu tư, lập phương án thiết kế kiến trúc. Bên cạnh đó, bị cáo còn có sai phạm xảy ra ở giai đoạn tham mưu, quyết định, phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu, phê duyệt hồ sơ mời thầu.

Cũng theo cáo trạng, cựu Giám đốc Nguyễn Chiến Thắng vì động cơ vụ lợi nên yêu cầu các nhà thầu đưa tiền cho mình theo tỉ lệ 5% số tiền được tạm ứng, thanh toán. Bị cáo này đã nhận tổng số hơn 88 tỉ đồng, trong đó có gần 52 tỉ đồng được xét xử trong vụ án này, còn hơn 36 tỉ đồng là nhận từ các doanh nghiệp Bộ Quốc phòng sẽ do phía Quân đội xử lý.

Tại tòa, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng ban đầu phủ nhận việc ép buộc các nhà thầu chi cho mình 5%. Chủ tọa liền truy vấn: "Tại sao lại là 5%? Không ai vừa phải làm, vừa phải đưa tiền cho bị cáo nếu bị cáo không đòi hỏi".

Bị cáo Nguyễn Chiến Thắng tại toà

Bị cáo đáp, số tiền tương ứng 5% nhận từ các nhà thầu, được dùng để "bôi trơn cho dự án, rất nhiều việc chứ không phải nhận cho cá nhân bị cáo".

Tại giai đoạn điều tra, bị cáo có lời khai thể hiện trong số hơn 88 tỉ đồng nhận từ các nhà thầu, cựu Giám đốc Nguyễn Chiến Thắng chi cho bị can Nguyễn Thị Kim Tiến tổng cộng 12,9 tỉ đồng và 100.000 USD; chi cho bị can Nguyễn Hữu Tuấn (Phó giám đốc, sau là Giám đốc Ban Y tế trọng điểm) tổng cộng 3,47 tỉ đồng; chi chúc tết lãnh đạo Bộ Y tế 500 triệu đồng; chi cho các cá nhân tại một số Bộ, Ngành tổng cộng 2,4 tỉ đồng...

Tuy nhiên, bị cáo Nguyễn Hữu Tuấn khai chỉ nhận tổng số tiền là 2,47 tỉ đồng, không phải 3,47 tỉ đồng như bị cáo Thắng khai. Trong khi đó, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ thừa nhận có nhận của Nguyễn Chiến Thắng tổng cộng 2,5 tỉ đồng.

Theo cáo buộc, khi Ủy ban Kiểm tra Trung ương kiểm tra dấu hiệu vi phạm tại Ban Cán sự Đảng Bộ Y tế nhiệm kỳ 2016-2021, bị cáo Nguyễn Thị Kim Tiến đề nghị Nguyễn Hữu Tuấn trao đổi với Nguyễn Chiến Thắng để tìm cách "nhờ giúp đỡ". Tiếp đó, bị cáo Nguyễn Chiến Thắng gặp Lê Thanh Thiêm - người được cho là có nhiều mối quan hệ xã hội. Người này nói đã "lo được việc" và yêu cầu chuẩn bị 2 triệu USD. Lê Thanh Thiêm sau khi nhận tiền đã không đưa cho bất kỳ cá nhân, tổ chức nào để tác động mà chiếm đoạt, sử dụng vào mục đích cá nhân.

Tại tòa hôm nay 20-5, Nguyễn Chiến Thắng khai được Bộ trưởng Nguyễn Thị Kim Tiến chỉ đạo, nói "phải gặp tổ kiểm tra để giải trình". Sau đó, bị cáo Thắng muốn thông qua Lê Thanh Thiêm để tiếp cận đoàn kiểm tra nên mới đưa 2 triệu USD.