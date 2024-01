Xử lý nghiêm thanh niên “biểu diễn” xe máy chạy 1 bánh

Chiều 27-1, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang cho biết đã lập biên bản vụ việc và bàn giao cho Công an huyện Châu Thành tiếp tục điều tra, làm rõ, xử lý nghiêm đối tượng điều khiển xe máy chạy 1 bánh, không đội nón bảo hiểm…

Ảnh cắt ra từ video

Trước đó, lực lượng CSGT Công Công an tỉnh Tiền Giang phát hiện Nguyễn Đăng Kh. (SN 2007; cư trú xã Long An, huyện Châu Thành, tỉnh Hậu Giang) đã có hành vi vi phạm trật tự an toàn giao thông và quay clip đăng lên mạng xã hội.

Theo đó, vào 2 ngày 16 và 18-1, Kh. điều khiển xe máy không biển kiểm soát, không đội nón bảo hiểm, chạy bằng một bánh trên Quốc lộ 1.

Chiều 25-1, Phòng CSGT Công an tỉnh Tiền Giang phối hợp Công an huyện Châu Thành tiến hành kiểm tra hành chính nơi cư trú của Kh. thì phát hiện tại đây có 3 xe máy.

Trong đó, 1 xe máy không biển kiểm soát, đã thay đổi hình dáng, kết cấu xe. Đây là phương tiện mà Kh. đã điều khiển vi phạm trật tự an toàn giao thông, quay clip rồi đăng tải lên mạng xã hội.