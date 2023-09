CLIP: Nhóm thanh niên, học sinh nẹt pô, bốc đầu xe máy

Chiều 26-9, Đội Cảnh sát Giao thông - Công an huyện Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết đã làm rõ nhóm thanh niên, học sinh chạy xe máy độ chế nẹt pô, bốc đầu gây mất an toàn giao thông.



Nhóm thanh niên, học sinh nẹt pô, bốc đầu xe máy trong đêm

Trước đó, khoảng 1 giờ ngày 24-9, trên địa bàn thị trấn Phước An (huyện Krông Pắk) có 1 nhóm thanh, thiếu niên chạy xe máy độ chế, phóng nhanh, lạng lách, nẹt pô, bốc đầu xe gây mất an toàn giao thông, mất an ninh trật tự..

Các xe máy độ chế, đang được tạm giữ để xử lý

Nhận được tin báo của người dân, Đội Cảnh sát Giao thông - Công an huyện Krông Pắk triển khai các biện pháp nghiệp vụ và làm rõ 4 thanh, thiếu niên tham gia vụ việc. Trong đó, có 2 em là học sinh cấp 3 trên địa bàn.

Tại thời điểm kiểm tra, các thanh niên, học sinh này không có giấy phép lái xe. Các xe máy đều được độ chế, móc pô, có xe còn tháo biển số.

Hiện Công an huyện Krông Pắk đang tạm giữ phương tiện và lập biên bản xử lý hành chính theo quy định.