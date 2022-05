Ngày 14-5, Công an quận 1, TP HCM cho biết đã ra quyết định xử phạt hành chính đối với L.Q.T. (20 tuổi, quê Cần Thơ) về hành vi tự ý thay đổi đặc tính phương tiện và điều khiển xe máy bằng 1 bánh.



L.Q.T. thời điểm làm việc với Đội CSGT Công an quận 1

Trước đó, tối 13-5, tổ tuần tra Công an quận 1 làm nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự tại phố đi bộ Nguyễn Huệ sau trận đấu giữa U23 Việt Nam và U23 Myanmar. Thời điểm này, tổ tuần tra phát hiện T. điều khiển xe máy tay ga "bốc đầu" để biểu diễn gần trụ sử UBND TP HCM.

Nam thanh niên này thường xuyên biểu diễn "bốc đầu" xe máy rồi nhờ người quay lại để đăng tải lên TikToK

Lực lượng công an lập tức khống chế đưa T. và xe máy về trụ sở Công an phường Bến Nghé làm việc. Qua kiểm tra, công an phát hiện xe tay ga bị thay đổi kết cấu, "độ" pô, "đôn" nòng... nên lập biên bản tạm giữ để chờ xử lý.

Tại cơ quan công an, T. còn khai mình chính là chủ tài khoản TikTok "fb.quoc..." thường xuyên đăng những đoạn video "bốc đầu" xe, "độ" xe thu hút hàng trăm lượt theo dõi. T. cũng thừa nhận đã ghi lại và đăng tải lên TikTok cảnh chạy xe máy bằng 1 bánh trên cầu Thủ Thiêm 2 (giáp quận 1 và TP Thủ Đức).