3 người bị thương trong vụ cháy tại khu chợ nổi tiếng ở Cà Mau

Ngày 22-9, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử đã đến thăm hỏi, hỗ trợ, động viên các hộ dân bị ảnh hưởng và có người bị thương trong vụ cháy xảy ra tại xã Năm Căn.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Cà Mau Lê Văn Sử trao hỗ trợ bước đầu giúp người dân khắc phục khó khăn sau vụ cháy

"Vụ hỏa hoạn làm thiệt hại hoàn toàn 2 căn nhà và chi nhánh một ngân hàng ở khu vực Năm Căn bị cháy 1 phần. Ngoài ra, 3 người dân bị bỏng nhẹ đang được điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Năm Căn" – nguồn tin cho hay.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, khoảng 3 giờ 40 phút cùng ngày, ngọn lửa bất ngờ bùng phát dữ dội tại tiệm tạp hóa H.O. trong khuôn viên chợ Năm Căn rồi tiếp tục cháy lan sang hiệu buôn khác và một chi nhánh ngân hàng, tạo nên cột khói đen cao hàng chục mét.

Tiếp nhận thông tin, hàng trăm cán bộ, chiến sĩ cùng các phương tiện được huy động đến hiện trường để chữa cháy. Đến 5 giờ 10 phút, đám cháy đã được dập tắt. Nguyên nhân và thiệt hại của vụ hỏa hoạn đang được ngành chức năng điều tra làm rõ.

Xã Năm Căn nói chung và chợ Năm Căn nói riêng nổi tiếng với những loài đặc sản trứ danh, như: cua biển, bánh phồng tôm, mắm ba khía...







