image

CLIP: Cứu sống 4 ngư dân ở Cà Mau trôi dạt nhiều giờ trên biển

Tin - ảnh -clip: Phúc Nguyên – Văn Phú -

05/09/2025 15:30

(NLĐO) - Lực lượng biên phòng ở Cà Mau phối hợp cùng ngư dân đã kịp thời cứu sống 4 người bị chìm ghe trong lúc đánh bắt trên biển

Ngày 5-9, Đồn Biên phòng Cái Cùng, tỉnh Cà Mau cho biết vừa phối hợp cùng ngư dân cứu nạn thành công 4 người trên một chiếc ghe bị chìm khi đang hành nghề đánh bắt hải sản trên biển.

CLIP: Cứu sống 4 ngư dân ở Cà Mau trôi dạt nhiều giờ trên biển- Ảnh 1.

CLIP: Cứu sống 4 ngư dân ở Cà Mau trôi dạt nhiều giờ trên biển- Ảnh 2.

CLIP: Cứu sống 4 ngư dân ở Cà Mau trôi dạt nhiều giờ trên biển- Ảnh 3.

Lực lượng biên phòng hỗ trợ 4 ngư dân bị nạn

Theo thông tin ban đầu, vào chiều 4-9, ông Nguyễn Thu (ngụ xã Vĩnh Hậu, tỉnh Cà Mau) đến Trạm Kiểm soát Biên phòng Vĩnh Thịnh trình báo về việc phát hiện chiếc ghe do ông Nguyễn Văn Tạo (37 tuổi) điều khiển đã bị chìm, trên ghe có 4 người. Các ngư dân gặp nạn đã được một phương tiện đánh bắt gần đó cứu lên an toàn.

Qua xác minh, ghe nêu trên xuất bến từ cửa biển Cái Cùng vào ngày 2-9. Sáng 4-9, khi cách cửa biển Cái Cùng khoảng 12 hải lý, ghe gặp sóng to gió lớn nên bị chìm. Các ngư dân trôi dạt nhiều giờ trên biển trước khi được phương tiện BT-91448-TS do ông Dương Văn Cảnh (ngụ tỉnh Vĩnh Long) phát hiện, cứu vớt và đưa vào bờ.

Do cửa biển Cái Cùng bị cạn, phương tiện cứu nạn không thể vào được, trong khi một ngư dân lớn tuổi là ông Lê Thanh Hồng có dấu hiệu sức khỏe yếu nên Đồn Biên phòng Cái Cùng đã trưng dụng chiếc vỏ lãi của người dân rồi cử 3 cán bộ ra tiếp nhận, đưa 4 ngư dân vào bờ.

Đến 22 giờ ngày 4-9, các ngư dân đã được thăm khám, chăm sóc y tế và bàn giao cho gia đình. 

    Thông báo