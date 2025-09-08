HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Nam shipper ở Cà Mau bị đánh vì không cho khách kiểm tra hàng

Vân Du

(NLĐO) - Nam shipper ở Cà Mau bị đánh chảy máu mũi vì thực hiện theo quy định của đơn vị giao hàng là không cho khách kiểm tra

Chiều 8-9, một lãnh đạo UBND phường An Xuyên, tỉnh Cà Mau xác nhận trên địa bàn vừa xảy ra vụ nam shipper bị đánh sau khi không cho người đàn ông kiểm tra hàng. "Vụ việc đang được Công an phường An Xuyên thụ lý giải quyết theo quy định" – vị này thông tin.

Nam shipper ở Cà Mau bị đánh vì không cho khách kiểm tra hàng - Ảnh 1.

Nam shipper bị đánh chảy máu mũi vì không cho khách kiểm tra đơn hàng. Ảnh: Cắt từ clip

Theo thông tin ban đầu, chiều 6-9, ông Ng.M.D. (SN 1982; ngụ phường An Xuyên) đang ở nhà thì shipper tên L.H.N. (SN 1998; ngụ cùng địa phương) đến giao đơn hàng là kính chiếu hậu xe.

Ông D. định mở hàng ra xem thì N. không đồng ý, do đơn vị giao hàng không cho kiểm tra. Song, ông D. vẫn mở ra kiểm tra và cho rằng kính chiếu hậu xe không đúng như đơn hàng đặt trước đó nên từ chối nhận, từ chối trả phí cho người giao hàng. Cả 2 xảy ra cự cãi, sau đó ông D. đánh N. chảy máu mũi.

Vụ việc được tài khoản Facebook tên N.N. chia sẻ lên mạng xã hội kèm theo đoạn clip dài hơn 4 phút với nội dung "Cà Mau - anh shipper giao hàng bị tác động vật lý khi làm đúng chính sách của nhà cung cấp".

Clip này đã thu hút hơn 115.000 lượt xem và bình luận thể hiện sự bức xúc từ cộng đồng mạng. 

Tài khoản N.N giải thích: "Người ta chỉ có nhiệm vụ giao hàng. Đơn hàng thì tùy theo từng shop họ có cho kiểm tra hay không; đa số trên Tiktokshop họ không cho kiểm tra".

Tin liên quan

Nữ cán bộ phường ở TP HCM bị kiểm điểm vì xô ngã xe của nam shipper

Nữ cán bộ phường ở TP HCM bị kiểm điểm vì xô ngã xe của nam shipper

(NLĐO) - Nam shipper đậu xe ngoài đường rồi chạy vào nhà dân. Sau khi chiếc ô tô lùi ra, người phụ nữ đi tới xô đổ xe của người này.

Vụ lạ lùng "hẻm bom hàng" khiến shipper khốn khổ: Công an vào cuộc kiểm tra, xác minh

(NLĐO) - Trên mạng xã hội, rất nhiều người kinh doanh, tài xế taxi, shipper cho biết họ là nạn nhân của kẻ chuyên đặt hàng vào trong con hẻm này rồi bom hàng

VIDEO: Xôn xao clip nam shipper bị đánh đến nhập viện vì đơn hàng 900 ngàn đồng

(NLĐO)- Cơ quan công an đang xác minh vụ việc nam shipper bị đánh đến nhập viện vì đơn hàng 900 ngàn đồng ở TP Hải Phòng.

