VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
AI 365
image

Audio AI: Lộ thêm clip dàn cảnh giật dây chuyền, nghi vấn nhiều đối tượng ở Liên Hoa Bảo Tháp

Kim Ngân - ChatGPT -

(NLĐO) - Sau vụ giật dây chuyền tại Liên Hoa Bảo Tháp, mạng xã hội tiếp tục lan truyền nhiều clip ghi lại cảnh các nhóm đối tượng cướp giật, móc túi du khách.

Video liên quan

Vụ giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp: Xuất hiện thêm nhiều clip gây bức xúc

Vụ giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp: Xuất hiện thêm nhiều clip gây bức xúc

Thời sự 11/03/2026
Bắt giữ đối tượng trong nhóm giật dây chuyền tại Liên Hoa Bảo Tháp ở Cần Thơ

Bắt giữ đối tượng trong nhóm giật dây chuyền tại Liên Hoa Bảo Tháp ở Cần Thơ

Truy vết mạng xã hội 10/03/2026

CLIP: Công an bắt giữ "nữ quái" 65 tuổi cướp giật dây chuyền khách đi chùa

Pháp luật 20/02/2026
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo