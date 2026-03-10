Ngày 10-3, mạng xã hội xôn xao vì đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ mặc áo đỏ được cho là bị giật dây chuyền trong chớp mắt, xảy ra tại điểm tham quan của Công ty Tân Huê Viên ở xã An Ninh, TP Cần Thơ.

CLIP: Người phụ nữ (mặc áo đỏ) được cho là bị giật dây chuyền chớp nhoáng. Nguồn: MXH

Theo đó, người phụ nữ này đang đi giữa nơi đông người thì bỗng sờ lên cổ tìm kiếm tài sản bị mất. Sau đó, bà quay sang kiểm tra tay người bên cạnh xem có lấy đồ hay không nhưng không tìm được gì.

Nhiều đoạn clip cho rằng sự việc này xảy ra ở điểm tham quan Liên Hoa Bảo Tháp của Công ty Tân Huê Viên. Một số bình luận nghi ngờ có một nhóm người đã dàn cảnh để cướp tài sản.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo UBND xã An Ninh cho hay công an đang phối hợp xác minh vụ việc trên.

Cộng đồng mạng cho rằng có một nhóm người đã dàn cảnh để cướp tài sản

"Công an xã đang phối hợp với Công an TP Cần Thơ vào cuộc. Tân Huê Viên là khu du lịch, địa phương từng khuyến cáo người dân đến đây thì cố gắng giữ gìn trang sức, vật dụng. Địa phương cũng đã đề nghị công ty quản lý thường xuyên thông tin để người dân giữ gìn tài sản" - vị lãnh đạo này cho hay.

Liên quan vụ việc, đến chiều cùng ngày, lực lượng công an địa phương đã bắt được một đối tượng (chưa công khai danh tính) trong nhóm trong nhóm dàn cảnh cướp giật tài sản người phụ nữ.

Hiện, Công an xã An Ninh đang phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc; đồng thời củng cố hồ sơ để xử lý các đối tượng liên quan.

Ngày 28-1, Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm bánh pía, lạp xưởng Tân Huê Viên đã khánh thành công trình Liên Hoa Bảo Tháp và nhà máy sản xuất bánh kẹo. Liên Hoa Bảo Tháp được xây dựng trên diện tích hơn 4 ha gồm nhiều hạng mục, trong đó Liên Hoa Bảo Tháp có hình hoa sen, là điểm nhấn nổi bật của công trình. Tòa bảo tháp gồm 3 tầng với chiều cao khoảng 68 m, đường kính 9 m, bên trong đặt tượng Phật Dược Sư nặng 19 tấn, cao 6,8 m. Sau khi điểm du lịch này đi vào hoạt động, rất đông du khách đến đây để tham quan.



