Thời sự

Vụ giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp: Xuất hiện thêm nhiều clip gây bức xúc

CA LINH

(NLĐO) - Sau vụ giật dây chuyền ở Liên Hoa Bảo Tháp, mạng xã hội xuất hiện thêm nhiều đoạn clip ghi lại cảnh các nhóm đối tượng cướp giật, móc túi du khách

Liên quan vụ giật dây chuyền của nữ du khách khi tham quan Liên Hoa Bảo Tháp của Công ty TNHH Chế biến Thực phẩm bánh pía, lạp xưởng Tân Huê Viên, ngày 11-3, Công an xã An Ninh phối hợp với Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Cần Thơ tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ toàn bộ diễn biến vụ việc.

Ngoài vụ cướp giật tài sản nói trên, trong ngày 11-3, trên mạng xã hội tiếp tục xuất hiện nhiều đoạn clip cướp giật dây chuyền và móc túi được cho là xảy ra tại điểm du lịch Liên Hoa Bảo Tháp, gây bức xúc trong dư luận.

CLIP lan truyền trên mạng thể hiện nữ du khách (mặc áo đen) bị một nhóm người dàn cảnh giật dây chuyền. Nguồn: MXH

Trong đó, một clip ghi lại cảnh nữ du khách mặc áo đen, đeo kính trên đầu, đang đứng giữa đám đông thì bất ngờ rơi vào "ma trận" do một nhóm người dàn dựng.

Những kẻ này cố tình chen lấn, xô đẩy tạo nên cảnh hỗn loạn để đánh lạc hướng sự chú ý của nạn nhân.

Sau đó, nữ du khách bị một người giật dây chuyền nhưng bà phát hiện kịp thời nên giữ được tài sản. Cướp giật không thành nên nhóm người này tản ra nơi khác.

Đoạn clip thứ 2 thể hiện nhóm đối tượng có 2-3 người, phối hợp nhịp nhàng để tiếp cận "con mồi". Một kẻ đóng vai trò cản đường, giả vờ đi chậm hoặc chen lấn để làm nạn nhân phân tâm.

Đoạn clip thể hiện nhóm đối tượng móc túi nữ du khách một cách tinh vi. Nguồn: MXH

Ngay lúc đó, kẻ trực tiếp ra tay áp sát từ phía sau, lợi dụng sự sơ hở để nhanh chóng móc điện thoại từ túi quần (hoặc túi xách) của khách. 

Sau khi lấy được tài sản, nhóm đối tượng lập tức chuyền tay cho đồng bọn để xóa dấu vết và tẩu thoát nhanh chóng...

Nhiều người cho biết phải xem nhiều lần đoạn clip này mới thấy được đối tượng móc túi vì cả nhóm hoạt động rất tinh vi.

Như Báo Người Lao Động đã thông tin, ngày 10-3, mạng xã hội xôn xao vì đoạn clip ghi lại cảnh một phụ nữ mặc áo đỏ được cho là bị giật dây chuyền trong chớp mắt, xảy ra tại điểm tham quan Liên Hoa Bảo Tháp.

Theo đó, người phụ nữ này đang đi giữa nơi đông người thì bỗng sờ lên cổ tìm kiếm tài sản bị mất. Sau đó, bà quay sang kiểm tra tay người bên cạnh xem có lấy đồ hay không nhưng không tìm được gì. Một số bình luận nghi ngờ có một nhóm người đã dàn cảnh để cướp tài sản.

Liên quan vụ việc, đến chiều 10-3, công an địa phương đã bắt được một đối tượng (chưa công khai danh tính) trong nhóm dàn cảnh cướp giật tài sản người phụ nữ.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, một lãnh đạo UBND xã An Ninh cho hay: "Tân Huê Viên là khu du lịch, địa phương từng khuyến cáo người dân đến đây thì cố gắng giữ gìn trang sức, vật dụng. Địa phương cũng đã đề nghị công ty quản lý thường xuyên thông tin để người dân giữ gìn tài sản".


Tin liên quan

Đã xác định nhóm giật dây chuyền, dùng gạch đánh khách hành hương tại chùa

Đã xác định nhóm giật dây chuyền, dùng gạch đánh khách hành hương tại chùa

(NLĐO) - Nhờ có hình ảnh do người dân cung cấp mà cơ quan chức năng ở tỉnh An Giang đã xác định danh tính của nhóm đối tượng giật dây chuyền và đánh nhiều khách đến cúng bái trong ngôi chùa ở tỉnh này.

Tóm gọn tên cướp giật dây chuyền của phụ nữ trên Quốc lộ 20

(NLĐO) - Sau khi thực hiện hành vi cướp sợi dây chuyền của một phụ nữ ở xã Đại Lào, TP Bảo Lộc (Quốc lộ 20), trên đường bị truy đuổi tên cướp đã vào hẻm thay quần áo, thay biển số xe nhưng vẫn bị CSGT chốt trạm Madagui tóm gọn.

Truy lùng nhóm giật dây chuyền còn đánh người trong chùa

(NLĐO)- Nhiều người tỏ ra bức xúc trước việc nhóm đối tượng lạ mặt dùng gạch đánh gây thương tích một phụ nữ trong khuôn chùa vùng biên sau khi bị túm áo vì giật dây chuyền vàng.

