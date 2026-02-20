CLIP: Công an bắt giữ "nữ quái" 65 tuổi cướp giật dây chuyền khách đi chùa

Chiều 20-2 (mùng 4 Tết), Công an phường Hiệp Thành, tỉnh Cà Mau đang lấy lời khai nghi phạm Nguyễn Thị Hoa (65 tuổi; ngụ phường Châu Đốc, tỉnh An Giang) để làm rõ về hành vi "Cướp giật tài sản".

Công an lấy lời khai "nữ quái" Nguyễn Thị Hoa

Trước đó, khoảng 10 giờ cùng ngày, tại khu vực chùa Quán Âm Phật Đài (Mẹ Nam Hải), Hoa phát hiện một phụ nữ đi viếng chùa đeo dây chuyền vàng nên nảy sinh ý định chiếm đoạt.

Hoa bám theo nạn nhân đến khu vực giữa cầu Út Đen rồi bất ngờ từ phía sau nhanh tay giật sợi dây chuyền và bỏ chạy.

Bị giật tài sản, nạn nhân tri hô. Lúc này, lực lượng Công an phường Hiệp Thành đang phối hợp cùng CSGT và cảnh sát cơ động làm nhiệm vụ điều tiết giao thông, bảo đảm an ninh trật tự gần khu vực chùa đã nhanh chóng truy đuổi, khống chế và bắt giữ Hoa.