VIDEO
Bản tin NLĐ Thời sự trong nước Thời sự quốc tế
AI 365
image

Audio: Ảo tưởng sức mạnh trên mạng, loạt TikToker bị “sờ gáy”

Vệ Loan -

(NLĐO) - Hàng loạt TikToker có hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật, gây bức xúc trong dư luận thời gian qua. Bản tin được hỗ trợ bởi Kiki AI.

Video liên quan

Audio: Toàn cảnh vụ án Ngân 98, Lương Bằng Quang - Từ bán hàng giả đến đưa hối lộ 8 tỉ đồng

Audio: Toàn cảnh vụ án Ngân 98, Lương Bằng Quang - Từ bán hàng giả đến đưa hối lộ 8 tỉ đồng

AI 365 25/10/2025
Audio: Chủ nhà hàng Tung Dining đoạt giải Michelin bị truy tố vì trốn thuế

Audio: Chủ nhà hàng Tung Dining đoạt giải Michelin bị truy tố vì trốn thuế

AI 365 21/10/2025
Audio: Diễn biến mới liên quan vợ chồng Ngân 98 - Lương Bằng Quang

Audio: Diễn biến mới liên quan vợ chồng Ngân 98 - Lương Bằng Quang

AI 365 17/10/2025
Vì sao Công an TP HCM bắt hàng loạt TikToker thời gian qua?

Vì sao Công an TP HCM bắt hàng loạt TikToker thời gian qua?

Pháp luật 26/10/2025
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo