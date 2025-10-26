HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Pháp luật

Vì sao Công an TP HCM bắt hàng loạt TikToker thời gian qua?

PHẠM DŨNG

(NLĐO) - Hàng loạt TikToker đã bị Công an TP HCM bắt do có hành vi lệch chuẩn, vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây bức xúc trong dư luận

Ngày 25-10, Công an TP HCM đã bắt Lê Anh Điệp (SN 1995) để điều tra tội "Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân".

Phản cảm

Điệp là chủ tài khoản TikTok "Tàng Keng Ông Trùm", đăng tải nhiều clip có nội dung công kích hoạt động cứu trợ đồng bào gặp thiên tai các tỉnh phía Bắc.

Đáng chú ý, việc đối tượng xúc phạm người dân miền Nam với những ngôn từ mang tính chất kỳ thị, gây chia rẽ giữa các vùng miền, phá hoại khối đoàn kết dân tộc đã tạo nên làn sóng bức xúc, phẫn nộ, lên án mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Vì sao Công an TP HCM bắt hàng loạt TikToker thời gian quan? - Ảnh 1.

Công an TP HCM lấy lời khai TikToker Lê Anh Điệp

Tại cơ quan điều tra, Điệp khai xuất phát từ việc "câu like", câu "view" trên mạng xã hội nên đã có những phát ngôn lệch chuẩn khi đã có rượu bia. Sau đó, nhận thức việc làm của mình là sai nên đã xoá clip.

Cuối tháng 9-2025, 2 TikToker Lương Công Thuận (SN 1998) và Lê Văn Nhâm (SN 1992) bị Công an TP HCM bắt về hành vi "Gây rối trật tự công cộng".

Thuận là chủ tài khoản TikTok "Thuận Khùng Báo Đời" còn Nhâm là chủ tài khoản "Minh Báo Đời Yêu Em". Hai TikToker này cùng một số người khác tổ chức livestream, thực hiện các hành vi "trả kèo" khiến nhiều nạn nhân cũng như cộng đồng mạng bức xúc.

Vì sao Công an TP HCM bắt hàng loạt TikToker thời gian quan? - Ảnh 2.

Công an TP HCM đã khởi tố Lê Văn Nhâm (trái) và Lương Công Thuận

Cụ thể, các đối tượng ra kèo với nhau thực hiện các hành vi phản cảm thậm chí quấy rối tình dục phụ nữ nơi công cộng rồi livestream cười cợt.

Các đối tượng thông báo trên tài khoản tiktok nếu muốn "livestream" thực hiện các "thử thách", tình huống như trên thì người xem phải trả tiền. Mỗi lần như thế, cả hai có thể thu từ 3 - 5 triệu đồng. 

Sau đó, Thuận và Nhâm chia lợi nhuận theo thỏa thuận. Trong một clip phát trực tiếp trên mạng xã hội, Lương Công Thuận đã tiến sát một phụ nữ đang đứng, úp bánh kem vào mông nạn nhân.

Gây phẫn nộ

Đây chỉ là 3 trong số những người bị khởi tố, bắt giam do có hành vi trái pháp luật trên mạng xã hội. Rất nhiều TikToker khác đã bị xử phạt hành chính do đăng tải những clip nội dung bẩn, lệch chuẩn, trái thuần phong mỹ tục Việt Nam và có lời lẽ tục tĩu trên mạng xã hội.

Xuất phát từ nhiều mục đích khác nhau, có TikToker liên tục đăng tải nội dung gây tranh luận để tạo sự chú ý thu hút lượt theo dõi; có TikToker phát ngôn kém duyên gây bão mạng nhằm tăng tương tác để bán hàng online. Tuy nhiên, nhìn chung những TikToker "bẩn" thường dùng nhiều chiêu trò, lời nói gây phẫn nộ nhằm thu hút sự chú ý. 

Trong những bài đăng gây bão mạng, người dùng càng chia sẻ, càng bình luận thì các TikToker này càng hả hê bởi vì giúp gia tăng phạm vi tiếp cận của clip, khiến clip nổi như cồn trên mạng xã hội. 

Trước thực trạng clip bẩn tràn lan trên mạng xã hội, qua một số vụ việc, Công an TP HCM nhận định hành vi của một số TikToker là lệch chuẩn xã hội, thể hiện sự coi thường và vi phạm pháp luật nghiêm trọng, gây ảnh hưởng tiêu cực đến an ninh trật tự và văn hóa, đặc biệt khi các clip độc hại này được lan truyền đến giới trẻ.

Người dân, nhất là thanh thiếu niên, cần nâng cao ý thức, không tham gia hoặc cổ xúy cho các nội dung nhảm nhí, câu view. Phụ huynh cần quan tâm, giáo dục con em sử dụng mạng xã hội lành mạnh, đúng pháp luật.

Công an TP HCM khuyến cáo người dân cần sử dụng mạng xã hội một cách văn minh, đúng pháp luật.

Tuyệt đối không đăng tải, chia sẻ, bình luận các nội dung sai sự thật, xuyên tạc, kích động, xúc phạm danh dự, nhân phẩm người khác. Mọi hành vi đăng tải, chia sẻ nội dung vi phạm pháp luật trên mạng xã hội đều bị xử lý nghiêm theo quy định.

