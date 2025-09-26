Audio: Điện thoại bị cướp, người phụ nữ bại liệt ở Tây Ninh ra đi trong nỗi buồn

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin 1 phụ nữ bại liệt ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh bị đôi nam nữ cướp giật chiếc điện thoại nên đau buồn rồi treo cổ tự tử.

Ngày 25-9, ông Võ Hồng Thảo, Chủ tịch UBND phường Long An, xác nhận không nghe phía công an phường báo cáo về việc này.

Trao đổi với phóng viên Báo Người Lao Động, mẹ của người phụ nữ bại liệt cho biết từ khi bị cướp điện thoại, bà N.T. T.T (46 tuổi, ngụ phường Long An) buồn rầu, suốt 2 ngày không ăn uống gì. Dù gia đình luôn động viên và chăm sóc rất kỹ về sức khỏe nhưng bà T. vẫn không ăn uống khiến bị kiệt sức rồi qua đời vào ngày 22-9.

Cũng theo bà M., lúc 8 tuổi, bà T. bị bệnh sốt bại liệt cả 2 tay, 2 chân, đi lại rất khó khăn. Trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, bà T. bị bệnh viêm phổi nặng, thường xuyên đi bệnh viện để điều trị. "Không có chuyện T. tự tử như trên mạng xã hội đăng tải" - bà L.N.M. (mẹ của bà T.) khẳng định.

Trước đó, khoảng 17 giờ 47 phút ngày 21-9, bà T. ngồi xem điện thoại tại sạp bán thịt heo và rau củ trước cửa nhà. Lúc này, 1 người đàn ông điều khiển xe máy chở 1 phụ nữ đến nơi bà T. đang ngồi.

Người phụ nữ giả vờ hỏi mua bịch ổi trên sạp rồi giật lấy chiếc điện thoại di động trị giá 2,5 triệu đồng của bà T. Cả 2 đối tượng sau đó nhanh chóng tẩu thoát. Sau khi sự việc xảy ra, đến khoảng 9 giờ ngày 22-9, gia đình phát hiện bà T. đã chết tại phòng ngủ.

Theo gia đình, bà T. bị tật nguyền và bệnh lao phổi. Sau khi lo hậu sự cho bà T., gia đình mới đến Công an phường Long An trình báo sự việc.

Sau khi tiếp nhận tin tố giác, Công an phường Long An khẩn trương đến hiện trường xác minh, thu thập thông tin và xác định Nguyễn Tiến Đạt (SN 1999; thường trú xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh) và Thị Trúc (SN 1993; thường trú xã Hòa Hưng, tỉnh An Giang) đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản của bà T. Cả 2 đối tượng đã bị bắt giữ vào ngày 24-9.