Cướp điện thoại của người khuyết tật: Nhanh chóng lôi kẻ ác ra ánh sáng!

Đến chiều 24-9, công an đã bắt được nghi phạm Thị Trúc (32 tuổi; quê Kiên Giang; tạm trú An Giang). Tại cơ quan công an, Trúc khai nhận thực hiện hành vi cướp giật cùng Nguyễn Tiến Đạt (26 tuổi; ngụ xã Mỹ An, Tây Ninh).

Chiều 21-9, chị N.T.T.T. (46 tuổi, bị khuyết tật) ngồi trước cửa nhà ven đường Lê Văn Tưởng, phường Long An, tỉnh Tây Ninh để bán ổi thì bị đôi nam nữ đi xe máy cướp giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy.

Hình ảnh cướp điện thoại gây phẫn nộ

Dàn cảnh cướp giật là một thủ đoạn không lạ đối với những loại "tội phạm cỏ" bằng mọi cách để kiếm tiền cho nhu cầu cá nhân. Nhưng, trước một nạn nhân mà chỉ quan sát thoáng qua cử động cũng biết họ khuyết tật mà vẫn ra tay phạm pháp thì hành vi ấy, bên cạnh thách thức pháp luật còn thể hiện sự cạn kiệt lương tri của thủ phạm.

Camera ghi lại cái nhoài tay qua giỏ hàng đầy lạnh lẽo, động tác không quá hấp tấp thể hiện sự khinh thường phản ứng từ nạn nhân. Và, cái giơ tay khó khăn thể hiện nỗi hoảng loạn và bất lực của chị T. khiến rất nhiều trái tim phải thắt lại.

Theo người thân của chị T., lúc 8 tuổi, chị bị bệnh sốt bại liệt cả 2 tay, 2 chân khiến việc đi lại rất khó khăn. Trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, chị T. bị bệnh viêm phổi nặng, thường xuyên đi bệnh viện để điều trị.

Chiếc điện thoại trị giá khoảng 3 triệu đồng, được mấy chị em của chị T. mua tặng cho bà để xem phim giải khuây. "Từ khi bị cướp giật điện thoại, T. buồn rầu, suốt 2 ngày không ăn uống gì. Dù gia đình luôn động viên và chăm sóc rất kỹ về sức khỏe nhưng T. vẫn không ăn uống khiến bị kiệt sức rồi qua đời vào ngày 22-9. Không có chuyện T. tự tử như trên mạng xã hội đăng tải"- mẹ của chị T. chia sẻ trong nỗi buồn.

Luật Người khuyết tật quy định mọi cá nhân có trách nhiệm tôn trọng, trợ giúp và giúp đỡ người khuyết tật. Cấm xâm phạm thân thể, nhân phẩm, danh dự, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp của người khuyết tật và xử lý nghiêm minh cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm luật này.

Như vậy, bên cạnh đối diện với trách nhiệm hình sự, những kẻ gây ra mất mát, sự kích động tinh thần (dễ có) cho chị T., người vừa ra đi mãi mãi, còn phải chịu chế tài nghiêm khắc theo văn bản bảo vệ người yếu thế ở trên.

Điều tra, làm rõ những kẻ ấy là việc đương nhiên của cơ quan chức năng. Ngoài ra, dư luận còn mong muốn việc điều tra và xử lý nghiêm được tiến hành càng sớm càng tốt.

Có như thế mới xoa dịu những trái tim nhức nhối, đồng thời, làm vơi phần nào nỗi đau mất người thân của một gia đình.