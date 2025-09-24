Cướp điện thoại của người khuyết tật: Nhanh chóng lôi kẻ ác ra ánh sáng!

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Cướp điện thoại của người khuyết tật: Nhanh chóng lôi kẻ ác ra ánh sáng!

ANH TUẤN

(NLDO)- Động tác giơ tay khó khăn thể hiện nỗi hoảng loạn và bất lực của người phụ nữ khuyết tật khiến rất nhiều trái tim phải thắt lại.

Đến chiều 24-9, công an đã bắt được nghi phạm Thị Trúc (32 tuổi; quê Kiên Giang; tạm trú An Giang). Tại cơ quan công an, Trúc khai nhận thực hiện hành vi cướp giật cùng Nguyễn Tiến Đạt (26 tuổi; ngụ xã Mỹ An, Tây Ninh).

Chiều 21-9, chị N.T.T.T. (46 tuổi, bị khuyết tật) ngồi trước cửa nhà ven đường Lê Văn Tưởng, phường Long An, tỉnh Tây Ninh để bán ổi thì bị đôi nam nữ đi xe máy cướp giật chiếc điện thoại rồi bỏ chạy. 

Cướp điện thoại của người khuyết tật: Nhanh chóng lôi kẻ bất nhẫn ra ánh sáng! - Ảnh 1.

Hình ảnh cướp điện thoại gây phẫn nộ

Dàn cảnh cướp giật là một thủ đoạn không lạ đối với những loại "tội phạm cỏ" bằng mọi cách để kiếm tiền cho nhu cầu cá nhân. Nhưng, trước một nạn nhân mà chỉ quan sát thoáng qua cử động cũng biết họ khuyết tật mà vẫn ra tay phạm pháp thì hành vi ấy, bên cạnh thách thức pháp luật còn thể hiện sự cạn kiệt lương tri của thủ phạm.

Camera ghi lại cái nhoài tay qua giỏ hàng đầy lạnh lẽo, động tác không quá hấp tấp thể hiện sự khinh thường phản ứng từ nạn nhân. Và, cái giơ tay khó khăn thể hiện nỗi hoảng loạn và bất lực của chị T. khiến rất nhiều trái tim phải thắt lại.

Theo người thân của chị T., lúc 8 tuổi, chị bị bệnh sốt bại liệt cả 2 tay, 2 chân khiến việc đi lại rất khó khăn. Trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, chị T. bị bệnh viêm phổi nặng, thường xuyên đi bệnh viện để điều trị.

Chiếc điện thoại trị giá khoảng 3 triệu đồng, được mấy chị em của chị T. mua tặng cho bà để xem phim giải khuây. "Từ khi bị cướp giật điện thoại, T. buồn rầu, suốt 2 ngày không ăn uống gì. Dù gia đình luôn động viên và chăm sóc rất kỹ về sức khỏe nhưng T. vẫn không ăn uống khiến bị kiệt sức rồi qua đời vào ngày 22-9. Không có chuyện T. tự tử như trên mạng xã hội đăng tải"- mẹ của chị T. chia sẻ trong nỗi buồn.

TIN LIÊN QUAN

Luật Người khuyết tật quy định mọi cá nhân có trách nhiệm tôn trọng, trợ giúp và giúp đỡ người khuyết tật. Cấm xâm phạm thân thể, nhân phẩm, danh dự, tài sản, quyền, lợi ích hợp pháp của người khuyết tật và xử lý nghiêm minh cơ quan, tổ chức, cá nhân có hành vi vi phạm luật này.

Như vậy, bên cạnh đối diện với trách nhiệm hình sự, những kẻ gây ra mất mát, sự kích động tinh thần (dễ có) cho chị T., người vừa ra đi mãi mãi, còn phải chịu chế tài nghiêm khắc theo văn bản bảo vệ người yếu thế ở trên.

Điều tra, làm rõ những kẻ ấy là việc đương nhiên của cơ quan chức năng. Ngoài ra, dư luận còn mong muốn việc điều tra và xử lý nghiêm được tiến hành càng sớm càng tốt.

Có như thế mới xoa dịu những trái tim nhức nhối, đồng thời, làm vơi phần nào nỗi đau mất người thân của một gia đình.

Tin liên quan

Phẫn nộ đôi nam nữ dàn cảnh mua hàng rồi cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật

Phẫn nộ đôi nam nữ dàn cảnh mua hàng rồi cướp điện thoại của người phụ nữ khuyết tật

(NLĐO) - Nhiều người phẫn nộ trước hành vi của đôi nam nữ đi xe máy ở Tây Ninh khi đã cướp đi chiếc điện thoại của người phụ nữ khuyết tật

Phẫn nộ cảnh cô ruột đánh cháu dã man vì bán không hết vé số

(NLĐO) - Công an xã Mỹ Tú, TP Cần Thơ đã vào cuộc làm rõ vụ việc người cô đánh tới tấp cháu ruột vì để vé số "ế", không bán hết

Người khuyết tật bơi qua nghịch cảnh, thắp sáng niềm tin

(NLĐO) – Giải VĐQG môn Bơi lội Người khuyết tật 2025 không chỉ là nơi tranh tài, mà còn là câu chuyện lay động lòng người về những nghị lực phi thường

người khuyết tật mạng xã hội Cướp điện thoại người khuyết tật phẫn nộ Bất nhẫn
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo