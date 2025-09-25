HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vụ người phụ nữ bại liệt qua đời sau khi bị cướp điện thoại: Người mẹ lên tiếng về tin đồn tự tử

Hải Đường

(NLĐO) – Gia đình người phụ nữ bại liệt ở Tây Ninh đã trích xuất dữ liệu camera của gia đình rồi đưa vụ việc lên mạng xã hội

Những ngày gần đây, trên mạng xã hội lan truyền thông tin 1 phụ nữ bại liệt ở phường Long An, tỉnh Tây Ninh bị đôi nam nữ cướp giật chiếc điện thoại nên đau buồn rồi treo cổ tự tử. Ngày 25-9, ông Võ Hồng Thảo, Chủ tịch UBND phường Long An, xác nhận không nghe phía công an phường báo cáo về việc này.

Camera an ninh ghi lại hình ảnh đôi nam nữ cướp giật điện thoại của người phụ nữ bị bại liệt

Trao đổi với Báo Người Lao Động, mẹ của người phụ nữ bại liệt cho biết từ khi bị cướp giật điện thoại, bà N.T. T.T. (46 tuổi, ngụ phường Long An) buồn rầu, suốt 2 ngày không ăn uống gì. Dù gia đình luôn động viên và chăm sóc rất kỹ về sức khỏe nhưng bà T. vẫn không ăn uống khiến bị kiệt sức rồi qua đời vào ngày 22-9. 

- Ảnh 1.

- Ảnh 2.

Hình ảnh lúc xảy ra vụ việc. Ảnh cắt ra từ camera

Cũng theo bà M., lúc 8 tuổi, bà T. bị bệnh sốt bại liệt cả 2 tay, 2 chân, đi lại rất khó khăn. Trong đợt dịch COVID-19 vừa qua, bà T. bị bệnh viêm phổi nặng, thường xuyên đi bệnh viện để điều trị. 

"Không có chuyện T. tự tử như trên mạng xã hội đăng tải"- bà L.N.M. (mẹ của bà T.), khẳng định.

Trước đó, khoảng 17 giờ 47 phút ngày 21-9, bà T. ngồi xem điện thoại tại sạp bán thịt heo và rau củ trước cửa nhà. Lúc này, 1 người đàn ông điều khiển xe máy chở 1 phụ nữ đến nơi bà T. đang ngồi.

Người phụ nữ giả vờ hỏi mua bịch ổi trên sạp rồi giật lấy chiếc điện thoại di động trị giá 2,5 triệu đồng của bà T. Cả 2 đối tượng sau đó nhanh chóng tẩu thoát. Sau khi sự việc xảy ra, đến khoảng 9 giờ ngày 22-9, gia đình phát hiện bà T. đã chết tại phòng ngủ.

Theo gia đình, bà T. bị tật nguyền và bệnh lao phổi. Sau khi lo hậu sự cho bà T., gia đình mới đến Công an phường Long An trình báo sự việc.

Sau khi tiếp nhận tin tố giác, Công an phường Long An khẩn trương đến hiện trường xác minh, thu thập thông tin và xác định Nguyễn Tiến Đạt (SN 1999; nơi thường trú xã Mỹ An, tỉnh Tây Ninh) và Thị Trúc (SN 1993; nơi thường trú xã Hòa Hưng, tỉnh An Giang) đã thực hiện hành vi cướp giật tài sản của bà T. Cả 2 đối tượng đã bị bắt giữ vào ngày 24-9.

Về phần bà T., cơ quan công an cho biết qua xác minh và làm việc gia đình thì được biết vào năm 8 tuổi, bà T. bị sốt bại liệt dẫn đến chậm phát triển tâm thần cho đến nay. Bà T. không có chồng con và sống cùng mẹ ruột 68 tuổi.

- Ảnh 4.

Hai nghi phạm đã bị bắt giữ

Biên bản giám định khả năng lao động năm 2011 của Hội đồng Giám định y khoa tỉnh Long An (nay là tỉnh Tây Ninh) kết luận bà T.bị liệt cứng tay chân mức độ trung bình, động kinh, chậm phát triển tâm thần mức độ nặng, tàn tật nặng không có khả năng tự phục vụ.

Sau khi xảy ra sự việc bà T. bị giật điện thoại và chết trong phòng ngủ, gia đình bà T. đã trích xuất dữ liệu camera của gia đình rồi đưa lên mạng xã hội.

