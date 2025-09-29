VIDEO
Audio: Nhiều nghi vấn vụ 40 học sinh ở Quảng Trị nghi ngộ độc sau bữa sáng tại trường

Vệ Loan

29/09/2025 03:45

(NLĐO) - Sau khi ăn bữa sáng tại trường, 40 học sinh ở Quảng Trị nhập viện với triệu chứng đau bụng, nghi ngộ độc thực phẩm. Bản tin do AI hỗ trợ sản xuất.

Ngày 27-9, ông Đặng Văn Dương - Chủ tịch UBND xã Kim Ngân, tỉnh Quảng Trị - cho biết địa phương đã tổ chức cuộc họp khẩn với các bên liên quan để làm rõ vụ việc hàng chục học sinh có biểu hiện ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bữa ăn sáng tại Trường Phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy.

Theo thông tin ban đầu, loại bánh tày mà học sinh ăn sáng được cung cấp bởi một phụ nữ ở ngoài địa bàn xã Kim Ngân. Công an đang xác minh nguồn gốc, ngành y tế cũng đã lấy mẫu thực phẩm gửi đi xét nghiệm.

Thống kê cho thấy trong tổng số 75 học sinh ăn sáng bằng bánh tày tại trường sáng 26-9, có 40 em phải nhập viện, 35 em còn lại được theo dõi sức khỏe tại địa phương.

Như Báo Người Lao Động đưa tin, khoảng 8 giờ ngày 26-9, sau khi ăn sáng, nhiều học sinh xuất hiện các triệu chứng như đau bụng, buồn nôn, nôn ói và tiêu chảy. Nhà trường đã phối hợp chính quyền và phụ huynh huy động phương tiện đưa 40 học sinh ngộ độc đến Bệnh viện Đa khoa khu vực Lệ Thủy cấp cứu. Đến nay, sức khỏe các em cơ bản đã ổn định.

Đáng chú ý, bà Đỗ Thị Hồng Huế, Phó hiệu trưởng nhà trường, từng bác ý kiến đề xuất thành lập tổ kiểm thực để bảo đảm an toàn thực phẩm cho học sinh bán trú theo quy định.

Nhiều giáo viên trong trường cũng phản ánh việc bỏ qua các quy trình kiểm thực khiến họ nghi ngờ khẩu phần ăn bán trú của học sinh bị bớt xén.

    Thông báo