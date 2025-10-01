Viettel ứng cứu thành công tín hiệu viễn thông tại các xã chịu ảnh hưởng của bão Bualoi

HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
ASEAN Cup 2024 Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Euro 2024
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
AI 365

Viettel ứng cứu thành công tín hiệu viễn thông tại các xã chịu ảnh hưởng của bão Bualoi

PV

Viettel xác nhận, toàn bộ các xã trên toàn quốc chịu ảnh hưởng của bão Bualoi đều đã được khôi phục sóng di động, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt.

Tại Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Lào Cai, những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng của bão số 10, tỷ lệ gián đoạn thông tin của trạm phát sóng Viettel đã giảm xuống trung bình dưới 8%. Trong khi tại Ninh Bình, tỉnh chịu ảnh hưởng nặng bởi lốc xoáy, con số này chỉ còn dưới 2%, tín hiệu cơ bản được phục hồi hoàn toàn.

Viettel đã huy động thêm hơn 100 đội ứng cứu từ các chi nhánh, nâng tổng số đội ứng cứu trên toàn quốc lên gần 600, tương ứng gần 1.500 nhân sự. Tất cả được phân công theo chuyên môn gồm trạm BTS, truyền dẫn, cơ điện, viễn thông cố định… Nhờ đó, tiến độ khôi phục tín hiệu được đẩy nhanh, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền cũng như nhu cầu liên lạc của người dân.

Viettel ứng cứu thành công tín hiệu viễn thông tại các xã chịu ảnh hưởng của bão Bualoi- Ảnh 1.

Nhân sự Viettel được điều động ứng cứu xuyên đêm tại các điểm nóng.

Khi bão đi qua, hàng trăm trạm BTS tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh bị mất điện lưới, nhiều tuyến cáp bị hư hại do gió lớn và mưa lũ. Các đội kỹ thuật phải vận hành máy phát điện tại chỗ, vận chuyển nhiên liệu bằng xe chuyên dụng, thậm chí đi bộ nhiều giờ vượt qua vùng ngập lụt, sạt lở để tiếp cận trạm, đảm bảo tín hiệu liên tục.

Tại Thanh Hóa, có thời điểm gần 900 trạm BTS bị mất điện, song đến chiều ngày 30-9, hơn 90% số trạm đã hoạt động trở lại. Tại Hà Tĩnh, các xã miền núi được tiếp cận kịp thời. Ở địa điểm chịu ảnh hưởng nặng khác là Ninh Bình, nhờ phương án ứng cứu hiệu quả, tín hiệu đã cơ bản được phục hồi.

Song song với công tác khắc phục hạ tầng, Viettel còn triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ khách hàng tại các vùng chịu ảnh hưởng. Các cửa hàng, trạm kỹ thuật và nhà cán bộ nhân viên được sử dụng làm điểm sạc pin miễn phí.

Viettel ứng cứu thành công tín hiệu viễn thông tại các xã chịu ảnh hưởng của bão Bualoi- Ảnh 2.

Ninh Bình đã được khôi phục tín hiệu hoàn toàn sau sự ứng cứu liên tục và kịp thời.

Hơn 73.000 khách hàng ở khu vực bị cô lập do ngập lụt tại Nghệ An, Thanh Hóa, Lào Cai, Hà Tĩnh đã được cộng 20.000 đồng (tương đương tổng cộng gần 1,5 tỷ đồng) vào tài khoản để liên lạc trong 5 ngày. Chính sách hoãn chặn cước cho 40.000 khách hàng là thuê bao trả sau cũng được triển khai giúp người dân an tâm chống bão.

Ngay từ ngày 28-9, trước khi bão Bualoi đổ bộ, Viettel đã họp khẩn, triển khai phương án ứng phó toàn diện, kích hoạt cơ chế "4 tại chỗ" và đặt toàn bộ hệ thống trong tình trạng sẵn sàng cao nhất. Các trạm phát sóng tại vùng ven biển được kiểm tra, gia cố; hàng nghìn máy phát điện, ắc-quy, tuyến cáp quang dự phòng được bố trí để kịp thời thay thế khi có sự cố.

Hệ thống giám sát ứng dụng trí tuệ nhân tạo cùng nền tảng PCTT 3.0 được nâng cấp, cho phép hiển thị sơ đồ mạng lưới theo thời gian thực, tự động cảnh báo trạm mất điện, đứt cáp hay sự cố truyền dẫn. Nhờ đó, các đội ứng cứu nhanh chóng xác định và ưu tiên xử lý điểm nóng, rút ngắn đáng kể thời gian khắc phục.

Đại diện Tập đoàn Viettel cho biết viễn thông là hạ tầng thiết yếu, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Do đó, dù điều kiện khắc nghiệt đến đâu, Viettel vẫn đặt quyết tâm cao nhất để không có địa bàn nào bị cô lập về thông tin khi bão lũ xảy ra.

Viettel ứng cứu thành công tín hiệu viễn thông tại các xã chịu ảnh hưởng của bão Bualoi- Ảnh 3.Người Viettel xuyên đêm khắc phục sự cố, đảm bảo thông tin liên lạc thông suốt cho khách hàng

Mưa lũ gây ngập nhiều trạm BTS, “người lính Viettel” trắng đêm khắc phục sự cố, giữ liên lạc thông suốt phục vụ người dân và chống thiên tai.

Tin liên quan

Hệ thống Viettel thay thế chỉ huy điều hành tác chiến thủ công trong tập trận tên lửa phòng không

Hệ thống Viettel thay thế chỉ huy điều hành tác chiến thủ công trong tập trận tên lửa phòng không

Viettel High Tech phát triển Hệ thống VQ2 — tự động hoá, rút ngắn thời gian quyết định, nâng cao khả năng bảo vệ vùng trời

Viettel và nguồn tiền cho công nghiệp quốc phòng: sự thật sau các con số

Đằng sau các tổ hợp tên lửa, radar, UAV tham gia lễ diễu binh Quốc khánh 2-9 vừa qua là hiệu quả kinh doanh vượt trội của Viettel.

Tập đoàn Viettel có thêm 2 Phó Tổng Giám đốc

Đại tướng Phan Văn Giang trao quyết định bổ nhiệm hai đại tá giữ chức Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội.

Viettel phòng chống thiên tai sóng di động bão Bualoi
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo