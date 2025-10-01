Viettel ứng cứu thành công tín hiệu viễn thông tại các xã chịu ảnh hưởng của bão Bualoi

Tại Hà Tĩnh, Thanh Hóa, Lào Cai, những tỉnh chịu ảnh hưởng nặng của bão số 10, tỷ lệ gián đoạn thông tin của trạm phát sóng Viettel đã giảm xuống trung bình dưới 8%. Trong khi tại Ninh Bình, tỉnh chịu ảnh hưởng nặng bởi lốc xoáy, con số này chỉ còn dưới 2%, tín hiệu cơ bản được phục hồi hoàn toàn.

Viettel đã huy động thêm hơn 100 đội ứng cứu từ các chi nhánh, nâng tổng số đội ứng cứu trên toàn quốc lên gần 600, tương ứng gần 1.500 nhân sự. Tất cả được phân công theo chuyên môn gồm trạm BTS, truyền dẫn, cơ điện, viễn thông cố định… Nhờ đó, tiến độ khôi phục tín hiệu được đẩy nhanh, đảm bảo thông tin liên lạc phục vụ cho công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền cũng như nhu cầu liên lạc của người dân.

Nhân sự Viettel được điều động ứng cứu xuyên đêm tại các điểm nóng.

Khi bão đi qua, hàng trăm trạm BTS tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh bị mất điện lưới, nhiều tuyến cáp bị hư hại do gió lớn và mưa lũ. Các đội kỹ thuật phải vận hành máy phát điện tại chỗ, vận chuyển nhiên liệu bằng xe chuyên dụng, thậm chí đi bộ nhiều giờ vượt qua vùng ngập lụt, sạt lở để tiếp cận trạm, đảm bảo tín hiệu liên tục.

Tại Thanh Hóa, có thời điểm gần 900 trạm BTS bị mất điện, song đến chiều ngày 30-9, hơn 90% số trạm đã hoạt động trở lại. Tại Hà Tĩnh, các xã miền núi được tiếp cận kịp thời. Ở địa điểm chịu ảnh hưởng nặng khác là Ninh Bình, nhờ phương án ứng cứu hiệu quả, tín hiệu đã cơ bản được phục hồi.

Song song với công tác khắc phục hạ tầng, Viettel còn triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ khách hàng tại các vùng chịu ảnh hưởng. Các cửa hàng, trạm kỹ thuật và nhà cán bộ nhân viên được sử dụng làm điểm sạc pin miễn phí.

Ninh Bình đã được khôi phục tín hiệu hoàn toàn sau sự ứng cứu liên tục và kịp thời.

Hơn 73.000 khách hàng ở khu vực bị cô lập do ngập lụt tại Nghệ An, Thanh Hóa, Lào Cai, Hà Tĩnh đã được cộng 20.000 đồng (tương đương tổng cộng gần 1,5 tỷ đồng) vào tài khoản để liên lạc trong 5 ngày. Chính sách hoãn chặn cước cho 40.000 khách hàng là thuê bao trả sau cũng được triển khai giúp người dân an tâm chống bão.

Ngay từ ngày 28-9, trước khi bão Bualoi đổ bộ, Viettel đã họp khẩn, triển khai phương án ứng phó toàn diện, kích hoạt cơ chế "4 tại chỗ" và đặt toàn bộ hệ thống trong tình trạng sẵn sàng cao nhất. Các trạm phát sóng tại vùng ven biển được kiểm tra, gia cố; hàng nghìn máy phát điện, ắc-quy, tuyến cáp quang dự phòng được bố trí để kịp thời thay thế khi có sự cố.

Hệ thống giám sát ứng dụng trí tuệ nhân tạo cùng nền tảng PCTT 3.0 được nâng cấp, cho phép hiển thị sơ đồ mạng lưới theo thời gian thực, tự động cảnh báo trạm mất điện, đứt cáp hay sự cố truyền dẫn. Nhờ đó, các đội ứng cứu nhanh chóng xác định và ưu tiên xử lý điểm nóng, rút ngắn đáng kể thời gian khắc phục.

Đại diện Tập đoàn Viettel cho biết viễn thông là hạ tầng thiết yếu, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng trong công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ cứu nạn. Do đó, dù điều kiện khắc nghiệt đến đâu, Viettel vẫn đặt quyết tâm cao nhất để không có địa bàn nào bị cô lập về thông tin khi bão lũ xảy ra.