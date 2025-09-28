Vụ học sinh ngộ độc ở Quảng Trị: Phụ huynh từ chối "tấm lòng" của phó hiệu trưởng

Ngày 28-9, tại Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy (Quảng Trị), bà Đỗ Thị Hồng Huế, phó hiệu trưởng Trường Phổ thông dân tộc bán trú Tiểu học Kim Thủy, cầm 1 triệu đồng đến thăm hỏi 40 học sinh nghi bị ngộ độc thực phẩm. Tuy nhiên, khi bước vào phòng bệnh, nhiều phụ huynh đồng loạt từ chối.

"Đây là tấm lòng của cá nhân tôi, tiền riêng của tôi chứ không phải của hội đồng nhà trường, nên nhận hay không là quyền của phụ huynh. Món quà nhỏ này nhằm hỗ trợ các em, mong phụ huynh chia sẻ" - bà Huế nói.

Theo bà Huế, việc các học sinh đã ổn định sức khỏe khiến bà cảm thấy phần nào yên tâm. Bà Huế nói sau khi xảy ra sự việc đã cùng ông Đỗ Văn Mỹ, hiệu trưởng nhà trường, chỉ đạo 3 xe ô tô đưa các em đến bệnh viện.

"Việc xảy ra như thế nào sẽ được cơ quan chức năng làm rõ. Mong phụ huynh chia sẻ và thông cảm cho nhà trường cũng như cá nhân tôi. Bấy lâu nay, tôi vẫn yêu thương các em và các em cũng biết điều đó" - bà Huế nói với các phụ huynh.

Bà Huế cho biết trong 3 ngày qua, bà liên tục làm việc với cơ quan chức năng và hôm nay (28-9) phải trở về trường để thực hiện nhiệm vụ chống bão nên rất bận rộn. Khi bà ra khỏi phòng, nhiều phụ huynh vẫn đồng thanh rằng tuyệt đối không nhận quà thăm của bà Huế.

Phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế (bìa trái) đến thăm các em học sinh tại bệnh viện

Trước đó, dư luận xôn xao về clip lan truyền trên mạng ghi lại cảnh bà Đỗ Thị Hồng Huế ngăn học sinh đi viện mặc dù nhiều em có dấu hiệu nghi ngộ độc.

Giải thích về hành động của mình, bà Huế cho rằng thời điểm đó, nhiều học sinh đau bụng, nôn ói, bà không đồng ý cho đưa đi ngay bằng xe máy mà chờ xe ô tô để đảm bảo an toàn.

Trong khi đó, cô Trương Thị Quỳnh, nhân viên y tế học đường của trường, xác nhận nội dung trong clip là đúng. Cô kể từ khoảng 7 giờ 15 phút, hàng chục học sinh liên tục nôn ói, đau bụng nằm co quắp.

Khi số lượng tăng lên hàng chục em, cô Quỳnh đã nhiều lần đề nghị đưa học sinh đến bệnh viện nhưng bà Huế kiên quyết ngăn lại. Chỉ đến khi phụ huynh kéo đến đông, tạo sức ép thì hơn 8 giờ 30 phút học sinh mới được đưa đi cấp cứu

Theo nhiều giáo viên, thời điểm trước khi xảy ra sự việc, học sinh ăn sáng bằng bánh tày. Một số em cho biết bánh có mùi chua, chảy nước, giống như đã ôi thiu. Sau bữa ăn, hàng loạt em có triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn ói.

Cô Trương Thị Quỳnh, nhân viên y tế học đường, thẳng thắn nói về việc bà Đỗ Thị Hồng Huế bao trọn quy trình bếp ăn bán trú

Theo UBND xã Kim Ngân, sáng 26-9, sau bữa sáng với bánh tày tại trường, nhiều học sinh xuất hiện triệu chứng đau bụng, nôn ói, đi ngoài. Đến khoảng 8 giờ, tình hình nghiêm trọng, nhà trường phối hợp phụ huynh và chính quyền huy động xe đưa 40 học sinh đến Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy cấp cứu.

Các bác sĩ chẩn đoán các em bị viêm dạ dày ruột cấp, nghi do ngộ độc thực phẩm, tất cả được truyền dịch, dùng kháng sinh và theo dõi sát. Đến nay, sức khỏe các em đã cơ bản ổn định.