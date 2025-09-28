HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Vụ 40 học sinh ngộ độc: Nữ phó hiệu trưởng nói gì về clip "ngăn học sinh đi viện" gây tranh cãi?

HOÀNG PHÚC

(NLĐO) - Phó hiệu trưởng nhà trường cho rằng phát ngôn trong clip "ngăn học sinh đi viện" chỉ nhằm trấn an phụ huynh, giáo viên và học sinh

Sáng 28-9, bà Đỗ Thị Hồng Huế - Phó hiệu trưởng Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy (xã Kim Ngân, Quảng Trị) - xác nhận rằng mình chính là người xuất hiện trong đoạn clip "ngăn học sinh đi viện" dù các em đang nghi bị ngộ độc, đang lan truyền trên mạng những ngày qua.

Trong đoạn ghi âm tại phòng y tế của trường, giọng nữ được cho là của bà Đỗ Thị Hồng Huế nhiều lần khẳng định "không đưa đi viện", dù nhân viên y tế học đường đề nghị cần chuyển học sinh đến bệnh viện sau khi các em có biểu hiện bất thường.

"Chỉ muốn trấn an phụ huynh, giáo viên"

Giải thích về phát ngôn của mình, bà Đỗ Thị Hồng Huế cho rằng thời điểm nhiều học sinh đau bụng, nôn ói nằm có quắp, bà không đồng ý cho đưa đi ngay bằng xe máy mà chờ ô tô để "đảm bảo an toàn".

"Việc tôi nói các em không có vấn đề gì là để trấn an phụ huynh, giáo viên và học sinh, tránh gây hoang mang. Cũng giống như bác sĩ khi mổ thường trò chuyện để bệnh nhân yên tâm, tôi chỉ muốn ổn định tình hình. Tôi vẫn thường xuyên theo dõi sức khỏe các em" - bà Huế phân trần.

Khi được hỏi liệu sự chậm trễ có thể khiến tình trạng học sinh nặng hơn, bà Huế cho rằng đó là "sự lựa chọn tình huống" mà mình cân nhắc vào thời điểm đó.

Theo UBND xã Kim Ngân, sáng 26-9, sau bữa ăn sáng tại trường bằng bánh tày, nhiều học sinh có triệu chứng đau bụng, nôn ói, đi ngoài. Đến khoảng 8 giờ, tình hình trở nên nghiêm trọng, nhà trường phối hợp phụ huynh và chính quyền huy động xe đưa 40 học sinh đến Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy cấp cứu.

Các bác sĩ chẩn đoán các em có triệu chứng viêm dạ dày ruột cấp nghi do ngộ độc thực phẩm. Tất cả được truyền dịch, dùng kháng sinh và theo dõi sát. Đến nay, sức khỏe các em đã cơ bản ổn định.

Nhân viên y tế: "Tôi đề nghị đưa đi viện nhưng không được đồng ý"

Trong một diễn biến khác, cô Trương Thị Quỳnh, nhân viên y tế học đường của trường, xác nhận nội dung trong clip là đúng. Cô kể từ khoảng 7 giờ 15, hàng chục học sinh đã liên tục nôn ói, đau bụng nằm co quắp.

Khi số lượng tăng lên hàng chục em, cô Quỳnh đã nhiều lần đề nghị đưa học sinh đến bệnh viện nhưng bà Huế kiên quyết ngăn lại.

"Khi tôi đề nghị cho đưa đi bệnh viện thì phó hiệu trưởng không đồng ý. Chỉ đến khi phụ huynh kéo đến đông, tạo sức ép, hơn 8 giờ 30 học sinh mới được đưa đi cấp cứu" - cô Quỳnh cho hay.

Vụ 40 học sinh ngộ độc: Nữ phó hiệu trưởng nói gì về clip "ngăn học sinh đi viện" gây tranh cãi? - Ảnh 1.

Cô Trương Thị Quỳnh, nhân viên y tế học đường, thẳng thắn nói về việc bà Đỗ Thị Hồng Huế "bao trọn quy trình bếp ăn bán trú

Theo nhiều giáo viên, thời điểm trước khi xảy ra sự việc, học sinh được ăn sáng bằng bánh tày. Một số em cho biết bánh có mùi chua, chảy nước, giống như đã ôi thiu. Sau bữa ăn, hàng loạt em có triệu chứng đau bụng, buồn nôn, nôn ói.

Theo Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy, đơn vị tiếp nhận 40 học sinh trong tình trạng nôn ói, đau bụng, tiêu chảy, được chẩn đoán viêm dạ dày ruột, nghi ngộ độc thực phẩm. Các em được truyền dịch, dùng kháng sinh và hiện sức khỏe đã ổn định.

Chính quyền xã Kim Ngân xác nhận đã tiếp nhận đoạn clip liên quan và chuyển cho công an điều tra. Ông Đặng Văn Dương, Chủ tịch UBND xã, khẳng định: "Ai sai sẽ phải chịu trách nhiệm, tuyệt đối không có chuyện bao che".

Phó hiệu trưởng Đỗ Thị Hồng Huế được cho là "ngăn học sinh" đi cấp cứu dù nghi đang bị ngộ độc thực phẩm

Trước đó, như Báo Người Lao Động phản ánh, sáng 26-9, sau khi ăn sáng với bánh tày, nhiều học sinh của trường xuất hiện triệu chứng bất thường. Nhà trường sau đó phối hợp với phụ huynh huy động phương tiện đưa 40 em đến Bệnh viện Đa khoa Lệ Thủy cấp cứu.

Vụ việc đã khiến dư luận bức xúc và đặt câu hỏi về quy trình kiểm soát thực phẩm tại các trường bán trú vùng sâu vùng xa, nơi học sinh hoàn toàn phụ thuộc vào bữa ăn do nhà trường cung cấp.

Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ trách nhiệm tập thể, cá nhân liên quan.

Quảng Trị phó hiệu trưởng ngộ độc thực phẩm học sinh xã Kim Ngân Trường phổ thông dân tộc bán trú tiểu học Kim Thủy Đỗ Thị Hồng Huế ngăn học sinh đi viện
