Bản tin sáng 1-1: 6 điểm bắn pháo hoa tại TPHCM khiến người dân thích thú đêm 31-12

(NLĐO) - Bộ Chính trị, Ban Bí thư đồng ý đưa sĩ quan quân đội về tham gia Ban Chỉ huy quân sự cấp xã; TPHCM chốt ngày nhận lương hưu, trợ cấp BHXH tháng 1-2026

Đừng bấm nút “đồng ý” chia sẻ dữ liệu cá nhân cho mạng xã hội nếu chưa đọc điều này

AI 365 31/12/2025
Diễn đàn kinh tế Việt Nam lần 4: Ổn định vĩ mô, thực thi cải cách

Video 31/12/2025
Dòng người ùn ùn rời TPHCM trước Tết Dương lịch

Xã hội 31/12/2025
Thế giới đón chào năm 2026: Pháo hoa rực rỡ ở Úc, New Zealand

Quốc tế 31/12/2025
