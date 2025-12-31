HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Thế giới đón chào năm 2026: Pháo hoa rực rỡ ở Úc, New Zealand

Thu Hương

(NLĐO) - Theo nhịp thời gian toàn cầu, các quốc gia lần lượt khép lại năm cũ và đón năm 2026 bằng những lễ hội ánh sáng, pháo hoa.

Úc tưng bừng pháo hoa 

Thời khắc giao thừa đã điểm tại Sydney và nhiều khu vực miền Đông nước Úc, mở ra không khí lễ hội sôi động chào năm 2026. 

Trước thời khắc bước sang năm 2026 khoảng một giờ, các sự kiện đón năm mới tại Sydney tạm dừng để dành một phút mặc niệm các nạn nhân vụ tấn công ở bãi biển Bondi. 

Vào lúc 23 giờ (giờ địa phương), cầu cảng Sydney được thắp sáng với hình ảnh chân nến, chim bồ câu cùng thông điệp “đoàn kết” và “hòa bình”. 

Thế giới đón chào năm 2026: Pháo hoa rực rỡ ở Úc, New Zealand - Ảnh 1.
Thế giới đón chào năm 2026: Pháo hoa rực rỡ ở Úc, New Zealand - Ảnh 2.

Cầu cảng Sydney bừng sáng khi lễ đón năm mới bắt đầu. Ảnh: AP

Thế giới đón chào năm 2026: Pháo hoa rực rỡ ở Úc, New Zealand - Ảnh 3.

Ảnh: The Sydney Morning Herald

Thế giới đón chào năm 2026: Pháo hoa rực rỡ ở Úc, New Zealand - Ảnh 4.

Sydney rực sáng với màn pháo hoa sớm chào năm 2026. Ảnh: ABC News

Pháo hoa rực rỡ tại Cầu cảng Sydney. Video: AP

Video: Tiktok madii.travel

New Zealand chào đón năm mới

Auckland trở thành một trong những thành phố lớn đầu tiên trên thế giới bước sang năm 2026 với màn pháo hoa bắn từ Sky Tower – công trình cao nhất New Zealand – dù thời tiết không thuận lợi.

Các quốc gia Nam Thái Bình Dương mở màn cho thời khắc chia tay năm 2025. Tại Auckland, thời điểm giao thừa đến sớm hơn 18 tiếng so với New York - Mỹ. 

Màn pháo hoa kéo dài khoảng 5 phút, với 3.500 quả pháo được bắn từ nhiều tầng của Sky Tower cao 240 m, trong khi một số sự kiện cộng đồng tại Đảo Bắc phải hủy do mưa và nguy cơ giông bão.

Thế giới đón chào năm 2026: Pháo hoa rực rỡ ở Úc, New Zealand - Ảnh 5.

Pháo hoa rực sáng Sky Tower trong khoảnh khắc New Zealand bước sang năm mới. Ảnh: Shutterstock

New Zealand Úc pháo hoa Giao thừa năm 2026
