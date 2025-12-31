Dòng người ùn ùn rời TPHCM trước Tết Dương lịch

Chiều 31-12, không khí tại Bến xe Miền Đông cũ đã trở nên nhộn nhịp từ hơn 16 giờ 30, khi dòng người tay kéo vali, xách túi lớn nhỏ nối nhau về quê nghỉ Tết Dương lịch.

Nhiều hành khách tranh thủ rời TPHCM trước kỳ nghỉ kéo dài 4 ngày, xếp hàng mua vé tại các quầy của những nhà xe quen thuộc như Thành Công, Phương Trang…

Dòng người ùn ùn rời TPHCM tại Bến xe Miền Tây

Chị Phạm Thu Thảo (SN 2002, ngụ phường Phú Nhuận), hành khách tuyến TPHCM – Lâm Đồng, cho biết đã xin nghỉ làm từ chiều 31-12 để tránh kẹt xe và chủ động lịch trình.

"Vừa biết nghỉ 4 ngày là đặt vé liền vì sợ hết. Bạn bè tôi hôm nay mới gọi thì hầu hết nhà xe đã hết vé" - chị Thảo nói.

Bến xe TPHCM nhộn nhịp ngày cuối năm - CLIP: NGỌC QUÝ - CHÍ NGUYÊN

Tình trạng "cháy" vé cũng diễn ra tại nhiều quầy khác. Nhân viên nhà xe Đức Đạt cho biết vé tối 31-12 đã hết, chỉ còn các chuyến khởi hành ngày 1-1 với giá 350.000–400.000 đồng/vé.

Tại Kumho Samco Bus, tuyến TPHCM – Đà Lạt chỉ còn 2 vé phòng thường cho tối 31-12, giá 290.000 đồng, trong khi ngày 1-1 lượng vé vẫn đang được đặt nhanh.

Tuyến TPHCM – Đà Nẵng của Phương Trang cũng hết sạch vé trong ngày 31-12; các chuyến sáng 1-1 đã kín chỗ, chỉ còn các chuyến trưa và chiều với giá khoảng 510.000 đồng/vé.

Bến xe Miền Tây cũng ghi nhận lượng khách tăng mạnh từ chiều tối. Ông Trần Nhân Hậu, Trưởng phòng Điều hành, cho biết tổng số chuyến xe dịp Tết Dương lịch ước đạt hơn 7.300 chuyến, phục vụ khoảng 158.500 lượt khách.

Cao điểm rơi vào ngày 31-12 với khoảng 42.000 lượt hành khách, tiếp theo là ngày 1-1 với 34.500 lượt. Đặc biệt, các doanh nghiệp vận tải không tăng giá vé, đồng thời bến đã sẵn sàng tăng cường phương tiện nếu lượng khách đột biến.

Tại Bến xe Miền Đông, ông Nguyễn Văn Khang, Phó Tổng Giám đốc, cho biết chiều 31-12 dự kiến đạt 9.600 lượt khách với gần 501 chuyến xe xuất bến, tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước. Bến đã chủ động phương án tăng cường phương tiện, đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân.

Ở Bến xe Miền Đông mới, dự kiến phục vụ gần 29.000 lượt hành khách với 1.725 lượt xe, tăng 10%–15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Bổ sung 20.000 chỗ đi tàu Ngoài xe khách, ngành đường sắt cũng ghi nhận nhu cầu tăng cao. Ngày 31-12, các chuyến tàu như SE4 đi Hà Nội (19 giờ 25), SE2 (20 giờ 35), SNT2 đi Nha Trang (21 giờ 40) và SNT6 (22 giờ 25) tiếp tục xuất phát. Ông Lê Anh Tuấn, Giám đốc Chi nhánh Vận tải đường sắt Sài Gòn, cho biết lượng vé vẫn dồi dào, hành khách có thể mua trực tiếp tại ga để kịp lịch trình. Công ty Cổ phần Vận tải Đường sắt đã bổ sung thêm khoảng 20.000 chỗ, tăng tối đa số toa tàu Thống nhất và tàu khu đoạn nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại dịp nghỉ lễ. Không khí nhộn nhịp tại các bến xe và nhà ga cho thấy sức mua vé trước Tết Dương lịch 2026 tăng cao, nhưng các đơn vị vận tải đã chủ động phương án phục vụ, đảm bảo hành khách di chuyển an toàn và thuận tiện.

Bãi xe kín chỗ tại Bến xe Miền Đông

Bến xe Miền Đông chiều 31-12 dự kiến đạt 9.600 lượt khách với gần 501 chuyến xe xuất bến, tăng khoảng 50% so với cùng kỳ năm trước

Không khí tấp nập tại Bến xe Miền Đông

Khách hỏi mua vé ngày càng đông tại Bến xe Miền Đông

Bến xe Miền Đông đã chủ động phương án tăng cường phương tiện, đảm bảo nhu cầu đi lại của người dân

Càng về tối, lượng khách đổ về Bến xe Miền Tây càng đông

Bến xe Miền Tây đông kín người

Tại quầy vé Phương Trang Futa Bus lines, người dân ngồi kín chỗ chờ xe về nhà

Người dân chen chúc về quê tại Bến xe Miền Tây