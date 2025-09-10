Tổng thống Donald Trump tuyên bố cuộc không kích của Israel vào các mục tiêu của Hamas ở Qatar "không thúc đẩy các mục tiêu của Israel hay Mỹ".

Trong bài đăng trên Truth Social hôm 9-9, ông Donald Trump cho biết ông được quân đội Mỹ thông báo rằng Israel tấn công Hamas tại thủ đô Doha của Qatar nhưng "đáng tiếc là đã quá muộn để ngăn chặn vụ tấn công.

Ông viết: "Đây là quyết định của Thủ tướng Israel Netanyahu, không phải quyết định của tôi". Ông cũng khen ngợi Qatar là đồng minh mạnh mẽ và là bạn của Mỹ".

Tòa nhà bị hư hại sau cuộc tấn công ở Qatar. Ảnh: X

Quân đội Israel cho hay họ đã tiến hành một cuộc tấn công chính xác nhằm vào các lãnh đạo cấp cao của Hamas. Truyền thông Israel đưa tin chiến dịch này có sự tham gia của 15 máy bay chiến đấu Israel, bắn 10 quả đạn vào một mục tiêu duy nhất.

Thông tin này đã khiến Nhà Trắng "sốc" và một số cố vấn hàng đầu của ông Donald Trump tức giận vì nó được đưa ra vào thời điểm Mỹ đang chờ đợi Hamas phản hồi đề xuất hòa bình mới của Tổng thống Donald Trump tại Gaza.

Bộ Ngoại giao Qatar đã lên án vụ tấn công "bằng những lời lẽ mạnh mẽ nhất có thể" và cho rằng vụ tấn công này là "vi phạm trắng trợn" luật pháp quốc tế.

Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu cho biết ông đã ra lệnh tấn công và sẽ "không có quyền miễn trừ" cho các thủ lĩnh Hamas.

Israel tấn công vào Qatar, ông Donald Trump “trở tay không kịp”? (Clip: Xuân Huy - Thanh Long)

Trong tuyên bố hôm 9-9, Tổng thống Donald Trump đưa ra lời chỉ trích hiếm hoi đối với ông Netanyahu. Ông viết: "Việc đơn phương ném bom bên trong Qatar, một quốc gia có chủ quyền và là đồng minh thân cận của Mỹ, vốn đang nỗ lực hết mình và dũng cảm chấp nhận rủi ro cùng chúng tôi để làm trung gian cho hòa bình, sẽ không thúc đẩy các mục tiêu của Israel hay Mỹ".

Người phát ngôn Nhà Trắng Karoline Leavitt cho biết thêm ông Donald Trump đã chỉ đạo đặc phái viên Steve Witkoff thông báo trước cho Qatar về cuộc tấn công. Tuy nhiên, Qatar đã bác bỏ thông tin này.

Ông Donald Trump bày tỏ lo ngại về địa điểm xảy ra vụ tấn công và ông đã đảm bảo với Qatar rằng vụ việc sẽ không tái diễn.

Bà Leavitt cho biết ông Donald Trump đã nói chuyện với thủ tướng Isael sau vụ tấn công nhưng không nói liệu ông có đe dọa bất kỳ hành động nào chống lại đồng minh thân cận của Mỹ hay không.