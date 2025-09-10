Chủ tịch nước Lương Cường chủ trì lễ đón cấp Nhà nước Toàn quyền Úc

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân, Toàn quyền Úc Sam Mostyn và Phu quân đã đến Thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam từ ngày 9 đến ngày 12-9.

Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân chủ trì Lễ đón Toàn quyền Sam Mostyn và Phu quân. Ảnh: Hữu Hưng

Chiều 10-9, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân đã chủ trì Lễ đón Toàn quyền Sam Mostyn và Phu quân.

Chuyến thăm diễn ra trong bối cảnh quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Úc phát triển ngày càng mạnh mẽ, nhất là từ khi hai nước thiết lập quan hệ Đối tác Chiến lược toàn diện vào tháng 3-2024.

Tham dự lễ đón có Bí thư Trung ương Đảng, quyền Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Lê Hoài Trung; các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn; Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Lê Khánh Hải; Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Nguyễn Mạnh Hùng; Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Nguyễn Kim Sơn; Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Trường Thắng; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Nguyễn Mạnh Cường. Cùng dự có Thứ trưởng Bộ Công an, Thượng tướng Lê Văn Tuyến; Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Phan Tâm; Đại sứ Việt Nam tại Úc Phạm Hùng Tâm.

Đông đảo thiếu nhi Thủ đô có mặt tại Phủ Chủ tịch vẫy cờ hai nước chào đón Toàn quyền Sam Mostyn và Phu quân cùng Đoàn cấp cao Úc.

Đoàn xe hộ tống đưa Toàn quyền Sam Mostyn và Phu quân tiến vào Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Lương Cường và Phu nhân có mặt tại thảm đỏ nồng nhiệt chào đón Toàn quyền Sam Mostyn dẫn đầu Đoàn cấp cao Úc thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam. Sau đó, các cháu thiếu nhi Thủ đô tiến tới tặng Toàn quyền Sam Mostyn và Phu quân những bó hoa tươi thắm.

Trong tiếng nhạc chào mừng, Chủ tịch nước Lương Cường và Toàn quyền Sam Mostyn đi dọc thảm đỏ trong tiếng vẫy chào của cháu thiếu nhi để bước lên bục danh dự. Quân nhạc cử Quốc thiều hai nước.

Sau khi nghe Quốc thiều hai nước, hai nhà lãnh đạo rời bục, bước tới cúi chào quân kỳ và duyệt Đội Danh dự Quân đội nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, Chủ tịch nước Lương Cường và Toàn quyền Sam Mostyn giới thiệu thành phần Đoàn cấp cao hai nước tham dự Lễ đón.

Sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường và Toàn quyền Sam Mostyn dẫn đầu Đoàn cấp cao hai nước tiến hành hội đàm, đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới.

Hình ảnh Báo Người Lao Động ghi nhận: