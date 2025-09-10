Xúc động lễ tưởng niệm một năm ngày mất của 67 nạn nhân Làng Nủ

Ngày 10-9, tại xã Phúc Khánh, tỉnh Lào Cai, chính quyền địa phương và người dân tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân thôn Làng Nủ bị thiệt mạng do bão số 3 (Yagi).

Bão số 3 (Yagi) đổ bộ vào tháng 9-2024 và mưa lũ sau bão đợt thiên tai nghiêm trọng nhất tại miền Bắc. Tỉnh Lào Cai là những địa phương hứng chịu hậu quả nặng nề của bão Yagi khiến hơn 200 người chết và mất tích, hàng trăm người bị thương, thiệt hại kinh tế trên 13.000 tỉ đồng.

Trong đó, tại thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, một trận lũ quét kinh hoàng đã cuốn trôi gần như toàn bộ nhà cửa, tài sản cùng 67 người dân chết và mất tích.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, cùng với sự hỗ trợ của Trung ương, các đơn vị tài trợ, các nhà hảo tâm, tỉnh Lào Cai đã nhanh chóng xây dựng lại Làng Nủ mới nằm trên đồi Sim, cách địa điểm cũ khoảng 2 km. 40 căn nhà sàn mới được xây dựng theo kiến trúc của đồng bào dân tộc Tày, cùng các công trình công cộng như nhà văn hóa, lớp học, các công trình phụ trợ điện, đường...

Sau một năm, làng cũ đã được xây dựng thành khu tưởng niệm. Tại làng mới, đời sống và sinh hoạt của người dân đã đi vào nền nếp, cây cối đã xanh tươi.

"Buổi lễ hôm nay không chỉ để tưởng niệm những người đã khuất mà còn là lời nhắc nhở chúng ta về sức mạnh của tinh thần đoàn kết. Chúng ta xin nghiêng mình trước những mất mát của đồng bào, đồng thời bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến các cơ quan, tổ chức, cá nhân, các nhà hảo tâm đã đồng hành cùng Làng Nủ suốt một năm qua và trong thời gian tiếp theo. Cấp ủy, chính quyền địa phương mong muốn trong thời gian tới, thôn Làng Nủ tiếp tục nhận được sự quan tâm của các cấp, các ngành và các nhà hảo tâm; mong rằng mỗi người dân nơi đây tiếp tục phát huy truyền thống đoàn kết, tự lực, tự cường, biến đau thương thành hành động, vươn lên xây dựng quê hương ngày càng khang trang, giàu đẹp. Trong giờ phút trang nghiêm này, thay mặt Đảng ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ xã Phúc Khánh, tôi xin kính cẩn nghiêng mình tưởng nhớ, chia sẻ sâu sắc với những đau thương mất mát của các gia đình nạn nhân" - lãnh đạo xã Phúc Khánh bày tỏ tại lễ tưởng niệm.