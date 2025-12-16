VIDEO
image

Bản tin sáng 16-12: Thái Lan làm rõ tình hình vịnh Thái Lan, Campuchia nói về việc đóng cửa khẩu

NLĐO -

(NLĐO) - Thái Lan làm rõ tình hình vịnh Thái Lan, Campuchia nói về việc đóng cửa khẩu; Thủ tướng Phạm Minh Chính: CAND phải là chỗ dựa vững chắc của nhân dân...

Video liên quan

Thủ tướng Phạm Minh Chính: CAND phải là chỗ dựa vững chắc của nhân dân

Chính trị 15/12/2025
Thái Lan làm rõ tình hình vịnh Thái Lan, Campuchia nói về việc đóng cửa khẩu

Quốc tế 15/12/2025
Bộ Công an thông tin về việc điều tra vụ "Nuôi em"

Pháp luật 15/12/2025
Bộ Công an đang giám định các sản phẩm, mở rộng điều tra mở rộng vụ án Hoàng Hường

Pháp luật 15/12/2025
