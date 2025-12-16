Bản tin sáng 16-12: Thái Lan làm rõ tình hình vịnh Thái Lan, Campuchia nói về việc đóng cửa khẩu

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Chuyển khoản qua số tài khoản:

Tên tài khoản: BÁO NGƯỜI LAO ĐỘNG

Số tài khoản: 000170406123456

Ngân hàng TMCP Sài Gòn Công thương - Hội sở

Nội dung chuyển khoản: -

Lưu ý:

Gói đọc báo có thu phí sẽ được kích hoạt trong vòng 5 giờ (giờ hànhchính) sau khi Báo Người Lao Động nhận được thanh toán của bạn.

(*) Bạn đọc lưu ý nhập chính xác Nội dung chuyển khoản ở trên.