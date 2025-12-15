HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Quốc tế

Thái Lan làm rõ tình hình vịnh Thái Lan, Campuchia nói về việc đóng cửa khẩu

Xuân Mai

(NLĐO) - Quân đội Thái Lan cho biết biện pháp ở vịnh Thái Lan là thông báo về “khu vực nguy hiểm cao” đối với các tàu Thái Lan chứ không phải phong tỏa.

Quân đội Thái Lan kêu gọi người dân và truyền thông tránh gọi các biện pháp hàng hải mới trên vịnh Thái Lan là "đóng cửa" hay "phong tỏa". Họ cho rằng cách dùng từ này gợi ý một thế trận xung đột quy mô lớn và có nguy cơ lôi kéo nước thứ 3 vào cuộc xung đột giữa Thái Lan và Campuchia.

img

Quân đội cho biết biện pháp ở vịnh Thái Lan là thông báo về "khu vực nguy hiểm cao" đối với các tàu Thái Lan chứ không phải là phong tỏa. Ảnh: The Nation

Phát biểu hôm 15-12, Đại tá Nara Khunthothom, trợ lý phát ngôn viên Hải quân Thái Lan, cho biết việc chỉ định "khu vực nguy hiểm cao" được đề xuất vì theo họ, "lực lượng Campuchia đã sử dụng vũ khí bừa bãi, dẫn đến nguy cơ các tàu đi vào khu vực này có thể bị tấn công".

Theo The Nation, ông nhấn mạnh thông báo "khu vực nguy hiểm cao" không giống như việc đóng cửa vịnh Thái Lan. Ông nói việc đóng cửa thực sự chỉ được sử dụng trong tình huống xung đột quy mô lớn và sẽ hạn chế tất cả tàu thuyền thuộc mọi quốc tịch.

Trong chiến dịch hiện nay, ông nói việc hạn chế chỉ nhắm vào các tàu mang cờ Thái Lan và hành động của Thái Lan không ảnh hưởng đến các nước thứ 3.

Đại tá Ritcha Suksuwanont, phó phát ngôn viên Lục quân Hoàng gia Thái Lan, cho biết chính quyền đã nắm được thông tin về việc nhiên liệu và vật tư chiến lược đang được đưa vào Campuchia, buộc họ phải thắt chặt kiểm soát. Ông cho hay chi tiết về các tuyến đường này không thể được tiết lộ nhưng khẳng định các biện pháp này là cần thiết.

Trong khi đó, theo The Phnom Penh Post, Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen khẳng định Campuchia không ngăn cản công dân Thái Lan về nước nhưng khuyến nghị đi đường hàng không. Campuchia đóng cửa biên giới trên bộ là do các cuộc tấn công từ phía Thái Lan.

Tuyên bố được ông đăng tải vào tối 14-12 được xem là động thái phản hồi trước những cáo buộc từ phía Thái Lan cho rằng Campuchia đang "làm khó" công dân Thái Lan.

Ông Hun Sen làm rõ việc tạm dừng đi lại chỉ áp dụng cho các tuyến đường bộ vì xung đột đang xảy ra dọc toàn bộ biên giới đường bộ và cả trên biển. Việc đi lại bằng đường hàng không vẫn diễn ra bình thường vì không có xung đột tại các sân bay.

Ông thông báo cho công dân Thái Lan rằng họ có thể rời Campuchia bằng đường hàng không từ Phnom Penh hoặc Siem Reap. Đối với công dân Campuchia ở Thái Lan, nếu muốn trở về Campuchia, họ cũng phải đi bằng đường hàng không.

Tin liên quan

Điểm nóng xung đột ngày 15-12: Thái Lan muốn phong tỏa vịnh Thái Lan, Campuchia phản bác "tin giả"

(NLĐO) – Quân đội Thái Lan đề xuất phong tỏa vịnh Thái Lan để chặn nguồn dầu và vật tư quân sự sang Campuchia giữa lúc xung đột.

Căng thẳng biên giới Campuchia - Thái Lan vẫn nóng từng giờ

(NLĐO) - Bộ Quốc phòng Thái Lan và Campuchia ngày 14-12 tiếp tục cáo buộc nhau tấn công dọc biên giới, khiến họ phải đáp trả đối phương.

Campuchia đóng cửa biên giới, Thái Lan "tiếp tục hành động quân sự"

(NLĐO) - Theo thông cáo báo chí do Bộ Nội vụ Campuchia phát hành hôm 13-12, chính phủ Campuchia tạm dừng hoạt động tại tất cả cửa khẩu qua lại với Thái Lan.

Thái Lan vịnh Thái Lan xuất cảnh xung đột Campuchia
