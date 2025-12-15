Thủ tướng Phạm Minh Chính: CAND phải là chỗ dựa vững chắc của nhân dân

Ngày 15-12, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81 nhằm tổng kết tình hình, đánh giá kết quả các mặt công tác Công an năm 2025 và triển khai nhiệm vụ trọng tâm năm 2026. Thủ tướng Phạm Minh Chính dự và phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.



Thủ tướng Phạm Minh Chính phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81

Phát biểu khai mạc, Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang nêu rõ Hội nghị được tổ chức theo hướng đổi mới, rút ngắn thời gian, tăng thảo luận, nhất là tổ chức thảo luận theo tổ nhằm đánh giá tình hình, kết quả các mặt công tác công an năm 2025; đề ra mục tiêu, yêu cầu, chỉ tiêu và nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm năm 2026; đồng thời, triển khai chỉ đạo của các lãnh đạo chủ chốt của Đảng, Nhà nước tại Hội nghị Đảng ủy Công an Trung ương vào ngày 4-12 vừa qua.

Tại Hội nghị, Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã quán triệt sâu sắc và thống nhất thực hiện khẩu hiệu hành động: "Theo lời Bác dạy - Đổi mới tư duy, Nâng cao tri thức - Chính quy, hiện đại - Vì Đảng, vì dân"; xác định 9 nhóm nhiệm vụ công tác, 3 giải pháp đột phá trong năm 2026.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt lãnh đạo Đảng và Nhà nước, Thủ tướng Phạm Minh Chính khẳng định lực lượng Công an nhân dân (CAND) có những đóng góp quan trọng đối với thành tựu chung của đất nước và chúc mừng, biểu dương những kết quả, thành tích to lớn mà lực lượng CAND đã đạt được trong năm 2025.

Thủ tướng Phạm Minh Chính trao danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân tặng 1 tập thể thuộc Cục An ninh đối ngoại

Thủ tướng đánh giá lực lượng CAND đã khẳng định vai trò "3 tiên phong" và "3 gương mẫu" trong triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền của ngành công an. Trong đó, tiên phong triển khai tổ chức bộ máy Công an 3 cấp; tiên phong đi đầu trong việc định hình nền tảng số quốc gia, tạo cảm hứng, truyền động lực và giữ vai trò tiên phong triển khai Nghị quyết 57-NQ/TW của Bộ Chính trị; tiên phong trong phong trào Cả nước chung tay vì người nghèo, xóa nhà tạm, nhà dột nát, giúp dân những lúc hiểm nguy, gian khó, khắc phục hậu quả thiên tai tại những nơi khó khăn nhất...

Theo Thủ tướng, năm 2026 có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với lực lượng CAND, là năm đầu quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VIII, bên cạnh những thuận lợi còn có những thách thức lớn đối với nhiệm vụ công tác. Do đó, năm 2026, lực lượng Công an phải tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, chủ động hơn nữa, chuyên nghiệp hơn nữa, thể hiện rõ vai trò nòng cốt trong bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và là chỗ dựa vững chắc của nhân dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng các đại biểu dự Hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 81

Trên cơ sở đó, Thủ tướng yêu cầu lực lượng CAND phải thực hiện tốt phong trào 3 nhất "Kỷ luật nhất - Trung thành nhất - Gần dân nhất" và công tác Công an trong kỷ nguyên mới phải bảo đảm 3 tốt "An ninh trật tự tốt nhất - Góp phần phát triển đất nước tốt nhất - Phục vụ nhân dân tốt nhất", đóng vai trò kiến tạo môi trường an toàn, lành mạnh để tăng trưởng kinh tế 2 con số.

Nhất trí với các phương hướng, nhiệm vụ mà Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an đã đề ra, Thủ tướng Phạm Minh Chính nhấn mạnh các nhóm nhiệm vụ trọng tâm cần tập trung thực hiện. Trong đó, tập trung bảo vệ tuyệt đối an ninh, an toàn Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân nhiệm kỳ 2026-2031; xây dựng pháo đài kiên cố về ổn định chính trị; "Lá chắn thép an ninh chiến lược"; trận địa vững chắc về trật tự, an toàn xã hội; "Tường lửa quốc gia trên không gian mạng" và "thế trận lòng dân bền chặt trên mặt trận tư tưởng".

Thủ tướng chỉ rõ phải chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu chiến lược với Đảng, Nhà nước về các giải pháp ứng phó với sự thay đổi của tình hình thế giới và khu vực; tiếp tục đổi mới tư duy, phương pháp, cách làm trong công tác bảo đảm an ninh trật tự; chủ động tấn công, trấn áp các loại tội phạm...; tập trung tham mưu, xây dựng, hoàn thiện thể chế theo hướng đồng bộ; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về an ninh, trật tự...

Thủ tướng yêu cầu tăng cường xây dựng củng cố tiềm lực tài chính, hậu cần - kỹ thuật, trong đó tập trung phát triển công nghiệp an ninh tự chủ, hiện đại, lưỡng dụng; coi trọng công tác xây dựng Đảng, xây dựng lực lượng CAND; phát huy phong trào văn hóa - thể thao và đối ngoại CAND.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tin tưởng lực lượng CAND sẽ lập nhiều thành tích, chiến công xuất sắc hơn nữa, đóng góp quan trọng và nhiều hơn nữa vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên giàu mạnh, văn minh, phồn vinh, thịnh vượng, vững bước đi lên chủ nghĩa xã hội...