HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
icon Lý tưởng sống icon Nói thẳng icon Tin độc quyền icon Thị trường icon 24h qua
Facebook Youtube Zalo Rss

Người lao động News

Tìm kiếm
Đăng nhập
icon Đăng ký gói bạn đọc VIP E-paper
Thời sự Quốc tế Lao động Bạn đọc Net Zero Kinh tế Sức khỏe Giáo dục Pháp luật Văn hóa - Văn nghệ Giải trí Thể thao AI 365 Phụ nữ Gia đình Địa ốc
Thời sự
Chính trị Xã hội Đô thị
Quốc tế
Người Việt đó đây Hay - lạ Vấn đề nóng Hồ sơ Quân sự - Quốc phòng
xem thêm
Lao động
Công đoàn - Công nhân Việc làm An sinh xã hội Chính sách Xuất khẩu lao động
xem thêm
Bạn đọc
Cuộc sống nhân ái Tôi lên tiếng Góc ảnh bạn đọc Thư bạn đọc Nhà ở xã hội
xem thêm
Net Zero
Tin tức & Xu hướng Chuyển đổi xanh Sống xanh Cẩm nang
Kinh tế
Kinh doanh Tiêu dùng Ôtô - Xe - Điện máy Bất động sản Tài chính – Chứng khoán Diễn đàn kinh tế
xem thêm
Sức khỏe
Chuyển động y học Giới tính Bác sĩ của bạn Khỏe & đẹp
Giáo dục
Du học Tuyển sinh Sau bục giảng
Pháp luật
Luật sư của bạn Truy nã Chuyện pháp đình
Văn hóa - Văn nghệ
Âm nhạc Văn học Sân khấu Điện ảnh Nghe - Xem – Đọc gì?
xem thêm
Giải trí
Hậu trường showbiz Chuyện của sao
Thể thao
Bóng đá Golf Hậu trường Các môn khác Tennis Marathon
xem thêm
AI 365
Công nghệ số Bảo mật Mạng xã hội Giải trí cùng AI
Du lịch xanh
Tiêu điểm Điểm đến Ẩm thực Đừng bỏ lỡ
Phụ nữ
Khoẻ - Đẹp Tâm sự Chuyện của Sao Món ngon Điểm đến Tiêu dùng thông minh Video Bản lĩnh sống
xem thêm
Gia đình
Bí quyết làm đẹp Cha mẹ và con cái Không gian sống
Địa ốc
Dự án Thị trường Nhà đẹp Doanh nhân Số hóa Vật tư Tài chính
xem thêm
Truy vết mạng xã hội
Hỏi nóng đáp nhanh
Đời sống
Khoa học
Giải mai vàng
Vùng miền
Người Việt yêu sử Việt
Dành cho bạn đọc VIP
Tiêu điểm quốc tế Chuyện thương trường Bí quyết cuộc sống Hồ sơ "nóng" "Độc", lạ đó đây
xem thêm
Video Photo Longform Infographic
Lý tưởng sống Nói thẳng Tin độc quyền Thị trường Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Pháp luật

Bộ Công an thông tin về việc điều tra vụ "Nuôi em"

Nguyễn Hưởng

(NLĐO)- Cục Cảnh sát hình sự (Bộ Công an) đã và đang phối hợp với các địa phương có dự án "Nuôi em" trên địa bàn 13 tỉnh, thành để điều tra làm rõ.

Chiều nay 15-12, Bộ Công an đã tổ chức họp báo thông báo về tình hình, kết quả công tác công an năm 2025; nhiệm vụ, giải pháp năm 2026. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng trường trực Bộ Công an chủ trì buổi họp báo.

- Ảnh 1.

Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng trường trực Bộ Công an chủ trì buổi họp báo.

Tại buổi họp báo, đối với dự án "Nuôi em", đại diện Cục Cảnh sát hình sự (C02, Bộ Công an) cho biết ngay sau khi báo đài thông tin, Cục đã chủ động báo cáo lãnh đạo Bộ. Sau đó, Cục C02 đã phối hợp với các địa phương có dự án "Nuôi em" trên địa bàn 13 tỉnh, thành để điều tra làm rõ.

"Cục cũng đã chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ cũng như phối hợp với các địa phương rà soát phản ánh của báo chí. Hiện nay, Cục cùng các địa phương hiện đang chứng minh có hay không các sai phạm ở các dự án này"- đại diện C02 nói.

Dự án "Nuôi Em" được ông Hoàng Hoa Trung (35 tuổi, trú Hà Nội) sáng lập vào năm 2014, dự án kết nối nhà hảo tâm hỗ trợ bữa trưa 8.500 đồng cho học sinh vùng cao. Mỗi nhà tài trợ được gắn với một mã số trẻ cụ thể để theo dõi quá trình hỗ trợ. Từ vài chục em ban đầu, đến năm 2024, dự án đã nuôi cơm khoảng 100.000 học sinh tại 20 tỉnh; trong đó 12 địa phương tự nhân rộng mô hình.

Không chỉ dừng lại ở dự án "Nuôi Em", ông Trung còn thực hiện nhiều sáng kiến khác như "Dũng sĩ bạt" (xin banner, bạt cũ che điểm trường), xây dựng trường học, nhà vệ sinh, nhà nội trú...

Năm 2020, ông Trung tiếp tục triển khai "Sức mạnh 2000", huy động chỉ 2.000 đồng mỗi ngày từ cộng đồng, hướng tới mục tiêu xóa hơn 4.000 điểm trường tạm trên cả nước.

Đầu tháng 12, dự án "Nuôi Em" trở thành tâm điểm khi một tài khoản mạng xã hội chia sẻ việc đã đóng tiền nuôi một em nhỏ vào tháng 8, nhưng đến tháng 11 lại được yêu cầu đóng tiếp cho năm học 2025-2026. Cùng với đó, có trường hợp phản ánh một mã trẻ nhưng 2 người cùng nuôi; tiền ủng hộ chuyển vào tài khoản cá nhân của ông Trung.

- Ảnh 2.

Các em nhỏ được Fanpage “Nuôi em - Nghệ An” giới thiệu thụ hưởng từ dự án

Một số nhà tài trợ cho rằng khi tra cứu mã nuôi em hoặc tìm thông tin về "em nuôi" thì không tìm được, hoặc mã bị trùng; em đã rút khỏi danh sách nhưng vẫn nhận được yêu cầu đóng tiền; khi yêu cầu cung cấp hình ảnh "em nuôi" thì được báo "chưa kịp chụp ảnh mới"; tin nhắn nhắc đóng tiền như "đòi nợ"… làm dấy lên nghi ngờ không minh bạch.

Trước áp lực từ dư luận và yêu cầu minh bạch trừ các nhà tài trợ, ngày 7-12, ông Hoàng Hoa Trung đã công bố đóng băng tài khoản nhận ủng hộ của dự án "Nuôi Em" để rà soát, thống kê toàn bộ thu chi nhiều năm qua. Cạnh đó, ông Trung cũng thông báo tạm dừng chi tiền nuôi ăn các em.

Ngày 9-12, Fanpage của dự án "Nuôi Em" cho thông báo chính thức, tổng hợp các khoản thu, chi trên trang web ⁦taichinh.nuoiem.com⁩.

Cạnh đó, đội ngũ của dự án cũng thừa nhận tiền chưa sử dụng tới từ năm 2019 được gửi vào ngân hàng, phần lãi được dùng cho các chi phí vận hành, hậu cần như: liên lạc, khảo sát, đi lại, hỗ trợ tình nguyện viên… Nhóm dự án cho biết việc gửi tiết kiệm nhằm tối ưu dòng tiền và giảm gánh nặng tài chính cho tình nguyện viên.

Vừa qua, Công an tỉnh Nghệ An thông báo về việc tiếp nhận đơn tố cáo của nhiều nhà hảo tâm, yêu cầu xác minh các nghi ngờ liên quan minh bạch tài chính, quản lý của dự án "Nuôi Em - Nghệ An".

Mới đây nhất, trên các diễn đàn, mạng xã hội xuất hiện đơn kiến nghị tập thể có tiêu đề "gửi công an Hà Nội" đề nghị làm rõ các dấu hiệu bất thường trong quản lý, sử dụng tiền từ thiện của dự án "Nuôi Em". Các nhà hảo tâm cũng yêu cầu làm rõ việc có hay việc dùng tiền từ thiện sai mục đích, đồng thời đề nghị phong tỏa tài khoản nếu có dấu hiệu tẩu tán tài sản.

Tin liên quan

Dự án “Nuôi em - Nghệ An”: Thực hiện trực tiếp với trường, không qua Sở GD-ĐT

Dự án “Nuôi em - Nghệ An”: Thực hiện trực tiếp với trường, không qua Sở GD-ĐT

(NLĐO) - Theo Sở GD-ĐT Nghệ An, dự án “Nuôi em - Nghệ An”, bên chương trình làm trực tiếp với nhà trường không thông qua Sở.

Dự án Nuôi em "gắn mác" Trung tâm Tình nguyện quốc gia nhiều năm, vì sao không phát hiện?

(NLĐO)- Dư luận băn khoăn các dự án "Nuôi em" được gắn "thực hiện bởi Trung tâm Tình nguyện quốc gia" nhiều năm qua, nhưng không được nhắc nhở, chấn chỉnh.

Bản tin sáng 13-12: Những bất thường xoay quanh dự án "Nuôi em" ở Nghệ An

(NLĐO) - Sạt lở đồi ở Lâm Đồng, di dời khẩn cấp nhiều hộ dân; Vụ đẩy đại úy CSGT vào đầu xe tải đang lao tới: Có tính chất côn đồ, hung hãn...

nhà hảo tâm Bộ Công an Nuôi Em dự án nuôi em
Lên đầu Top

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bạn đã đăng ký và có tài khoản VIP Đăng nhập

Thanh toán và đọc bài viết này
chỉ với (5000đ)

Thanh toán nhanh và đọc ngay bằng quét Zalo QRcode mà không cần đăng nhập

Người được tặng: Thay đổi

Hoặc thanh toán bằng

Để đọc thường xuyên các bài viết chất lượng cao,
mời bạn đăng ký làm thành viên VIP của báo Người Lao Động

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ hotline: 0903.343.439 hoặc Zalo: 0903343439

Thanh toán mua bài thành công

Chọn 1 trong 2 hình thức sau để tặng bạn bè của bạn

  • Tặng bằng link
  • Tặng bạn đọc thành viên
Gia hạn tài khoản bạn đọc VIP

Chọn phương thức thanh toán

Tài khoản bạn đọc VIP sẽ được gia hạn từ  tới

    Chọn phương thức thanh toán

    Chọn một trong số các hình thức sau

    Tôi đồng ý với điều khoản sử dụng và chính sách thanh toán của nld.com.vn

    Thanh toán

    Hướng dẫn thanh toán

    • Bước 1: Mở ứng dụng Zalopay
    • Bước 2: Chọn "Thanh Toán" và quét mã QR
    • Bước 3: Xác nhận thanh toán ở ứng dụng
    Thông báo