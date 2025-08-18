HOTLINE: 0903.343.439 - HOTLINE Phát hành: 0819.123.127 - ĐẶT MUA BÁO
Thời sự

Áp thấp nhiệt đới tiến sát đặc khu Bạch Long Vĩ, nhiều nơi ở miền Bắc mưa to đến rất to

Thùy Linh

(NLĐO) - 15 giờ chiều 18-8, áp thấp nhiệt đới cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 55 km về phía Nam. Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa to, có nơi trên 300 mm.

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, 15 giờ chiều nay, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19.6 độ Vĩ Bắc; 107.7 độ Kinh Đông, cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 55 km về phía Nam. Sức gió mạnh nhất mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6-7 (39-61 km/giờ), giật cấp 9.

Áp thấp nhiệt đới gần Bạch Long Vĩ gây mưa to và gió mạnh tại nhiều địa phương - Ảnh 1.

Áp thấp nhiệt đới chỉ còn cách đặc khu Bạch Long Vĩ khoảng 55 km về phía Nam.

Dự báo trong 3 giờ tới, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Bắc Tây Bắc, tốc độ khoảng 15 km/giờ.

Tới 1 giờ ngày 19-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở 20,9 độ Vĩ Bắc - 107,3 độ Kinh Đông; trên vùng biển Quảng Ninh - Hải Phòng. Sức gió mạnh nhất mạnh nhất vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6, giật cấp 8, di chuyển hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/giờ.

Vùng nguy hiểm: Phía Bắc vĩ tuyến 18,5 độ Vĩ Bắc, phía Tây kinh tuyến 109,0 độ Kinh Đông. Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) chịu rủi ro thiên tai cấp độ 3.

Tới 13 giờ ngày 19-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở 22,6 độ Vĩ Bắc - 107,1 độ Kinh Đông, trên khu vực Quảng Tây (Trung Quốc). Áp thấp nhiệt đới di chuyển hướng Bắc Tây Bắc với tốc độ 10-15 km/giờ, suy yếu dần thành vùng áp thấp.

Vùng nguy hiểm: Phía Bắc vĩ tuyến 20,0 độ Vĩ Bắc; Phía Tây kinh tuyến 108,5 độ Kinh Đông; Khu vực Bắc Vịnh Bắc Bộ (bao gồm các đảo Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô, Vân Đồn) chịu rủi ro thiên tai cấp độ 3.

Áp thấp nhiệt đới gây mưa lớn ở nhiều địa phương

Dự báo tác động của áp thấp nhiệt đới, khu vực vịnh Bắc Bộ (bao gồm đặc khu Bạch Long Vĩ, Cát Hải, Cô Tô và Vân Đồn) có mưa dông và gió mạnh cấp 6-7, giật cấp 9, sóng biển cao 2-3,5 m, biển động mạnh. Tàu thuyền trong vùng nguy hiểm có khả năng chịu tác động của dông, lốc xoáy, gió mạnh, sóng lớn.

Trên đất liền, từ chiều ngày 18-8, vùng ven biển từ Quảng Ninh và Hải Phòng có gió mạnh cấp 6, giật cấp 8.

Đáng chú ý, từ chiều 18-8 đến đêm 19-8, phía Đông Bắc Bộ và Thanh Hóa có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 50-150 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 300 mm.

Chiều và đêm 18-8, ở Nghệ An và Hà Tĩnh có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 20-50 mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 100 mm.

Áp thấp nhiệt đới vào Vịnh Bắc Bộ, chiều nay ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng có gió giật cấp 8

Áp thấp nhiệt đới vào Vịnh Bắc Bộ, chiều nay ven biển Quảng Ninh - Hải Phòng có gió giật cấp 8

(NLĐO) - 9 giờ sáng 18-8, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở khoảng 19,0 độ Vĩ Bắc - 108,2 độ Kinh Đông, trên vùng biển phía Đông vịnh Bắc Bộ.

Tin mới nhất về áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông

(NLĐO) - Do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, vùng biển phía Đông khu vực phía Nam Quảng Trị đến Huế, khu vực vịnh Bắc Bộ có mưa dông, gió mạnh cấp 6, giật cấp 8

Áp thấp nhiệt đới giật cấp 8, hướng đổ bộ vào đâu ở miền Bắc?

(NLĐO) - Dự báo áp thấp nhiệt đới đổ bộ trên khu vực phía Nam tỉnh Quảng Tây (Trung Quốc), song Bắc vịnh Bắc Bộ cũng sẽ chịu rủi ro thiên tai cấp độ 3.

Áp thấp nhiệt đới Vịnh Bắc Bộ biển động mạnh mưa lớn Quảng Ninh - Hải Phòng
