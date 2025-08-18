Chủ tịch UBND Cần Thơ chỉ đạo "nóng" việc xây khu trung tâm hành chính tập trung 2.500 tỉ đồng

Ngày 18-8, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu chủ trì cuộc họp với các sở, ngành để nghe báo cáo phương án điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500 Trung tâm Văn hóa Tây Đô, trong đó có khu trung tâm hành chính tập trung.

Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu phát biểu tại cuộc họp

Đại diện Viện Quy hoạch xây dựng (Sở Xây dựng) cho biết theo đồ án quy hoạch 1/500 đã được duyệt năm 2023, trong đó quy mô khu trung tâm hành chính tập trung của thành phố là 10,87 ha, chỉ bố trí UBND thành phố và 20 sở, ngành với 21 trụ sở (gồm 11 khối nhà, 1 khối nhà bố trí 2 sở, ngành).

Dự kiến đồ án điều chỉnh vẫn giữ nguyên các công trình văn hóa thuộc Trung tâm Văn hóa Tây Đô, như: bảo tàng, nhà hát, trung tâm hội nghị, trung tâm sinh hoạt thanh thiếu niên, đất trồng cây xanh.

Tuy nhiên, dự kiến điều chỉnh khu trung tâm hành chính tập trung từ 10,87 ha lên 20 ha thì đất thương mại dịch vụ và đất dịch vụ công cộng sẽ giảm để bù vào khoảng 9 ha tăng thêm của khu này.

Sơ đồ quy hoạch Trung tâm Văn hóa Tây Đô giai đoạn 1

Kết luận cuộc họp, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ Trần Văn Lâu yêu cầu rà soát lại cơ sở pháp lý và đề xuất Ban Thường vụ, trình HĐND ban hành nghị quyết khác liên quan dự án này để Trung tâm Phát triển quỹ đất thực hiện dứt điểm giai đoạn 1.

Vị trí khu đất được quy hoạch xây dựng khu trung tâm hành chính tập trung TP Cần Thơ

Song song đó, ông Trần Văn Lâu còn yêu cầu Trung tâm Phát triển quỹ đất bố trí tái định cư cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi dự án

"UBND thành phố sẽ xin ý kiến của Thường trực Thành ủy là sẽ giữ nguyên như quy hoạch khu trung tâm hành chính tập trung là 10,87 ha hay tăng lên 20 ha. Nếu giữ 10,87 ha thì phải xây cao trên 10 tầng, hướng quay mặt về sông. Đồng thời, quy hoạch giao thông đảm bảo thuận lợi khi trung tâm đi vào hoạt động" - Chủ tịch UBND TP Cần Thơ nói.

Trước đó, Ban Thường vụ Thành ủy Cần Thơ đã thống nhất phương án xây dựng khu trung tâm hành chính tập trung với tổng mức đầu tư dự kiến 2.500 tỉ đồng. Vị trí khu đất thuộc dự án Trung tâm Văn hóa Tây Đô nằm tại phường Hưng Phú, phía Bắc và phía Tây giáp sông Cần Thơ (đoạn giữa cầu Quang Trung và cầu Hưng Lợi), phía Đông giáp đường Quang Trung (từ sông Cần Thơ đến nút giao IC3), phía Nam giáp đường Võ Nguyên Giáp. Ban Thường vụ Thành ủy yêu cầu phấn đấu đến cuối năm 2025 tổ chức khởi công xây dựng công trình và đến cuối năm 2027 đưa công trình vào sử dụng.



