Thời sự

Tìm thấy người phụ nữ gây tai nạn rồi bỏ mặc nạn nhân, rời khỏi hiện trường

Cao Nguyên

(NLĐO) - Người phụ nữ gây tai nạn khai rằng vì quá sợ hãi và nghĩ trời tối sẽ không bị ai phát hiện nên đã bỏ mặc nạn nhân.

Ngày 18-8, Công an xã Krông Pắk, tỉnh Đắk Lắk cho biết đơn vị vừa phối hợp với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh truy tìm được người phụ nữ gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường.

Tìm thấy người phụ nữ gây tai nạn rồi bỏ mặc nạn nhân, rời khỏi hiện trường- Ảnh 1.

Cơ quan công an làm việc với người phụ nữ gây tai nạn rồi rời khỏi hiện trường

Trước đó, rạng sáng 17-8, trên Tỉnh lộ 9 (đoạn qua thôn 4, xã Krông Pắk) xảy ra 1 vụ tai nạn giao thông kiến 1 người bán vé số dạo bị thương nặng.

Theo thông tin đầu, vào thời điểm trên, bà Q. (45 tuổi, ngụ thôn 1, xã Krông Pắk) đang đi bộ trên đường để bán vé số thì bị 1 người phụ nữ điều khiển xe đạp điện đi cùng chiều tông trúng, bị đa chấn thương nặng.

Sau khi gây tai nạn, người phụ nữ đi xe đạp điện đã lấy phương tiện rời đi, để mặc nạn nhân tại hiện trường. Sau đó, nạn nhân được người dân phát hiện đưa đi cấp cứu.

Tiếp nhận thông tin, cơ quan công an đã có mặt khám nghiệm hiện trường, truy tìm người gây tai nạn. Sau 3 giờ tiếp nhận, lực lượng công an đã truy tìm ra người phụ nữ gây tai nạn là bà L. (70 tuổi, ngụ cùng xã).

Tại cơ quan công an, bà L .khai nhận do trời tối, có ô tô đi ngược chiều bị chói nên đã tông trúng người đi bộ cùng chiều.

"Vì quá sợ hãi và nghĩ trời tối không ai thấy, camera xung quanh cũng sẽ không phát hiện nên tôi đã rời khỏi hiện trường" – bà L. khai nhận.

Hiện, nạn nhân đang được điều trị tại Bệnh viện vùng Tây Nguyên và đã qua cơn nguy kịch.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý vụ việc.

