Báo in ngày 1-6: Chính thức bán xăng E10 toàn quốc

+ Việt Nam - Philippines nâng tầm hợp tác

Việt Nam - Philippines đang nỗ lực thúc đẩy hợp tác thương mại song phương với mục tiêu sớm đưa kim ngạch trao đổi thương mại đạt 10 tỉ USD, đồng thời khai thác những tiềm năng còn rộng mở [Trang 2]

+ TP HCM ấm áp, thân thương

Để được như hôm nay, TP HCM đã nỗ lực trên mọi lĩnh vực. Diện mạo đô thị thay đổi qua từng năm, cuộc sống người dân được nâng cao liên tục... là những minh chứng rõ nét, đọng lại trong tâm trí nhiều người những tình cảm trân quý [Trang 5]

+ Điểm tựa vững chắc của công nhân - lao động

Với hàng loạt chương trình chăm lo, bảo vệ, đồng hành kịp thời, thiết thực, tổ chức Công đoàn ngày càng khẳng định vai trò là điểm tựa vững chắc của người lao động [Trang 7]

+ Chính thức bán xăng E10 toàn quốc

Xăng khoáng RON 95 chính thức bị "khai tử"; các doanh nghiệp đầu mối, phân phối và bán lẻ đều sẵn sàng cung ứng xăng sinh học E10 [Trang 10]

+ Hè này vắng bóng phim hoạt hình Việt Nam

Mùa phim hè 2026 sôi động với hàng loạt "bom tấn" hoạt hình nước ngoài, song lại hoàn toàn thiếu vắng phim hoạt hình Việt Nam [Trang 8]

+ Bắt đầu cuộc đua vào lớp 10 công lập ở TP HCM

Hôm nay (1-6), gần 152.000 thí sinh TP HCM ở cả 3 khu vực chính thức bước vào cuộc đua tranh suất lớp 10 công lập [Trang 14]

+ Truyền hình Việt Nam tất bật chuẩn bị

World Cup 2026 sắp khởi tranh và guồng máy truyền hình trong ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh cũng bắt đầu vận hành để phục vụ khán giả Việt Nam [Trang 12-13]

+ ASEAN tăng cường hội nhập số

Hiệp định Khung Kinh tế số ASEAN có thể giúp quy mô kinh tế số khu vực đạt 2.000 tỉ USD vào năm 2030 nếu được triển khai đầy đủ [Trang 16]